El proyecto Decidim, seleccionado entre los diez mejores ejemplos de políticas públicas europeas en innovación democrática

La plataforma queda finalista de los Innovation in Politics Awards que otorga The Innovation in Politics Institute, institución de ámbito europeo dedicada a fortalecer la democracia en el continente

Decidim está presente en 450 administraciones y entidades de 30 países de todo el mundo, y en Barcelona cuenta con más de 100.000 personas inscritas. Desde 2016 ha acogido unos setenta procesos participativos