El projecte Decidim, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona com a plataforma de participació ciutadana i democràcia activa, ha estat seleccionat com un dels deu finalistes dels Innovation in Politics Awards en la categoria d'innovació democràtica. Aquests guardons, que lliura The Innovation in Politics Institute, s'adrecen a reconèixer les millors pràctiques en polítiques públiques, les que obren nous camins a través de la creativitat i aconsegueixen millors resultats per enfortir les societats democràtiques.

Els premis consten de nou categories en àmbits diversos, com ara estratègies per fer front a la covid, digitalització, ecologia, economia, educació o democràcia, la categoria en què s'ha inclòs Decidim, entre d'altres. La selecció dels deu finalistes per a cada categoria l'han fet un miler de ciutadans europeus d'entre els més de 400 projectes presentats per institucions i administracions de 25 països.

Decidim va néixer el 2016 impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, i amb el suport i la col·laboració de la UOC, a través del grup de recerca Communication Networks & Social Change (CNSC), com a eina per canalitzar la innovació democràtica i la participació ciutadana. Avui ja és present en més de 450 administracions i entitats de 30 països de tot el món, des d'Amèrica fins a l'Àsia passant per la mateixa Unió Europea, que està duent a terme ―amb la plataforma Decidim― la Conferència sobre el Futur d'Europa (https://futureu.europa.eu) perquè la ciutadania europea debati els reptes i les prioritats de la Unió, amb la participació de més de 200.000 persones i l'aportació de més de 10.000 idees.

En concret, Decidim.Barcelona compta amb més de 100.000 persones inscrites i ha acollit, des de la seva creació, una setantena de processos. Un dels més destacats ha estat els pressupostos participatius, en què van participar més de 60.000 persones amb l'objectiu de proposar, prioritzar i decidir en quins projectes calia invertir 30 milions d'euros a tots els districtes de la ciutat.

Els pressupostos participatius ―les fases decisives dels quals, a causa de les restriccions provocades per la pandèmia, es van dur a terme pràcticament de manera íntegra a través de Decidim― van facilitar l'empoderament de moltes comunitats per promoure els seus projectes. Van implicar la ciutadania no només en el disseny de polítiques públiques, sinó també en la seva gestió, amb taules compartides entre grups promotors i personal tècnic municipal per concretar les iniciatives.