«La comunicación entre Affinity y la UOC es fácil, fluida y directa»

Hace dos años, Laia Gimeno entró a trabajar como especialista en talent development en Affinity, compañía líder en nutrición animal y comprometida con el bienestar de gatos y perros y de las personas que los cuidan. Esta profesional tiene muy claro que, en el momento actual, la formación del talento es clave. Desde el primer día, en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha encontrado un socio de lujo —a través de UOC Corporate — que comparte esta apuesta. Ha trabajado codo a codo con los profesionales de la universidad en toda la construcción de la experiencia del empleado desde que inicia su trayectoria en la compañía, pasando por su formación y su desarrollo. Laia afirma que hacerlo juntos ha permitido generar contenidos con una visión más pedagógica e interactiva, lo que facilitará a las personas de la compañía sacar más rendimiento de las formaciones disponibles en la plataforma Affinity University. Esta relación está muy viva: actualmente ya empiezan nuevos proyectos.

Affinity es una empresa líder y veterana en su sector.

Desde 1963, Affinity trabaja para generar vínculos entre los perros, los gatos y sus petparents. Formamos parte del grupo Agrolimen, que trabaja también la nutrición humana a través de Gallina Blanca, y tenemos más de 1.390 empleados, ubicados principalmente en cuatro países: España, Italia, Francia e Inglaterra. En cuanto al posicionamiento de mercado, somos los primeros en España y los cuartos en Europa. Tenemos cinco plantas productivas para proveer a los más de setenta países en los que nuestro producto está presente.

Pero somos más que una compañía experta en nutrición animal: somos una empresa amante de los animales plenamente comprometida con el bienestar de los gatos y perros, así como de sus petparents. Son nuestra pasión y el motivo de todo lo que hacemos. Un ejemplo de nuestro compromiso y de nuestra filosofía es la Fundación Affinity, una entidad sin ánimo de lucro que es la primera fundación corporativa de España dedicada a fomentar este vínculo entre personas, gatos y perros.

Hace 35 años que la Fundación Affinity trabaja para los animales y las personas en tres ámbitos: investigación, sensibilización y acción social. Tres ámbitos de actuación con un único objetivo: difundir la filosofía de que una sociedad que respeta a los animales es una sociedad mejor.

¿Cómo empezó el vínculo con la UOC?

El Departamento de Marketing fue el primero en trabajar con la UOC. El vínculo nació por la necesidad de formar a toda la compañía sobre la empresa: que conocieran las diferentes funciones y departamentos a través de un proyecto llamado Affinitypedia. El equipo de la UOC estudió a fondo nuestros departamentos, grabó a personas clave y generó nuestro contenido para que fuera dinámico e interactivo, de forma que todas las personas que forman parte de Affinity puedan conocer la historia de la compañía —de dónde venimos y hacia dónde vamos—, la Fundación Affinity, cómo se produce nuestro producto, cómo se hacen la búsqueda y la investigación de nuevos ingredientes, cuáles son nuestras marcas y a qué audiencias se dirigen, qué beneficios tienen, etc.

Esto fue solo el inicio.

Después, desde Recursos Humanos, hemos trabajado codo a codo con la UOC en toda la construcción de la experiencia del empleado desde que llega a la compañía —cuando le damos toda la información que necesita y facilitamos su acogida—, incluyendo también su formación y su desarrollo. Cuando hace dos años entré en la compañía, algunos de los proyectos ya estaban en marcha. Mi primer proyecto con los equipos de la UOC fue construir la nueva imagen de la plataforma de formación, nuestra Affinity University. En aquel momento, la UOC nos ayudó a buscar el proveedor. Queríamos que la plataforma fuera intuitiva y que fuera fácil navegar por ella, que las personas de la compañía fueran las que buscaran contenido en función de sus necesidades y lo encontraran.

¿Qué tipo de formación se puede encontrar en la plataforma y cuál ha sido la colaboración de la UOC?

A través de esta plataforma, nuestros colaboradores y colaboradoras pueden encontrar formación en cuatro ámbitos: sobre Affinity, competencias funcionales, manuales corporativos y competencias transversales. Tenemos un proveedor holandés que nos facilita los contenidos y la UOC nos ayuda con el mantenimiento y la actualización de los recursos. También hemos tenido colaboraciones puntuales para crear contenido que incluye todos los procesos del canal de denuncia o el protocolo de acoso, entre otros.

Este proceso ha sido interesante: hemos trabajado con la UOC y con el Departamento de Legal para saber cuál es el mensaje que queremos transmitir y ver cuál es la manera más pedagógica de hacerlo. Hemos generado contenidos frescos y dinámicos. La universidad también ha participado en la creación de textos de evaluación para la validación de formaciones. Nos ayudan a generar contenidos en una línea más pedagógica e interactiva para sacar el máximo rendimiento de estas formaciones, de forma que el empleado pueda retener los conceptos clave.

Esta es una relación viva. ¿Hay proyectos nuevos?

¡Por supuesto! Ahora tenemos en marcha la actualización de todos los materiales de Affinitypedia. Asimismo, con Advance se quiere preparar una plataforma —también con Docebo— encarada externamente a nuestros proveedores. El proyecto consistirá en duplicar la plataforma que ya tenemos con otra imagen y otro contenido. Será un proyecto similar a Affinity University, pero con otro tipo de audiencia, de navegación o de contenidos formativos. Nosotros tenemos contenidos básicos (vídeos, presentaciones, etc.) que subimos a la plataforma, pero, en algunas ocasiones, el equipo de producción de la universidad nos crea contenidos más interactivos en formato SCORM. Y esto es constante: hoy me han pedido contactar de nuevo con la UOC. El Departamento de Operaciones tiene una formación de prevención de riesgos y quieren añadir la voz en off.

¿Qué valoración hacéis del proyecto Affinity University?

Es un proyecto que ha tenido mucha visibilidad y muy buena acogida, y que se ha extendido a los comités de dirección. Quiero destacar que, antes, los empleados y empleadas solo se conectaban en el momento de la acogida, y la plataforma estaba infrautilizada. Ahora tenemos unos 100 usuarios activos mensuales, y algunos meses hemos llegado a tener 300 usuarios que buscan formación o información. A través de esta plataforma hemos lanzado cursos, por ejemplo, de prevención ante la COVID-19 o nuevas herramientas digitales. Esto hace que sea un punto de referencia. En 2021 hemos tenido 5.000 registros en cursos, y en un año se han completado 2.600 cursos. En 2020 teníamos 59 cursos creados en la plataforma y en 2021 pasaron a ser 215, casi cuatro veces más.

¿Qué destacarías de la colaboración con la UOC? ¿Qué os aporta de valor?

La comunicación con los equipos es muy fácil, fluida y directa. Siempre están disponibles y hacen aportaciones; se nota que tienen una aproximación más pedagógica y de contenido. Nos ayudan a organizar los cursos de una forma coherente, fácil e intuitiva dentro de la plataforma. Y aportan agilidad y coherencia a todos los contenidos. Son un socio muy próximo y que nos conoce mucho como compañía, de forma transversal. ¡Sabe lo que necesitamos!

¿Por qué desde Affinity hacéis esta apuesta y este esfuerzo por la formación del trabajador?

En el mundo en el que vivimos, la formación tiene un papel clave tanto para el éxito profesional como para el personal. Desde que nacemos no dejamos de aprender, y, si llega el momento en el que creemos que no tenemos nada más que aprender, a mi parecer, caeremos en un gran error. Existen dos tipos de formación: una enfocada a habilidades técnicas, específicas del puesto de trabajo y del área, y otra enfocada a habilidades personales, que nos ayudan a mejorar el crecimiento profesional (por ejemplo, comunicación, gestión del tiempo, liderazgo, etc.).

En Affinity apostamos por una cultura de aprendizaje continuado que denominamos never stop learning. Creemos que nuestros colaboradores y colaboradoras saben mejor que nadie lo que necesitan y les damos las herramientas para que puedan gestionar su aprendizaje. Como empresa, tenemos la obligación y el compromiso de ofrecer a nuestro equipo los mejores recursos para hacer este crecimiento; es la contrapartida a su esfuerzo y contribución diarios.

Necesitamos que la gente tenga una actitud de proactividad, de curiosidad y de iniciativa para adaptarse a los cambios y continuar formándose. Como Departamento de Talento queremos asegurarnos de que disponen de formaciones de calidad para conseguirlo.