«La comunicació entre Affinity i la UOC és fàcil, fluida i directa»

Fa dos anys, Laia Gimeno va entrar a treballar com a especialista en talent development a Affinity, companyia líder en nutrició animal i compromesa amb el benestar de gats i gossos i de les persones que els cuiden. Aquesta professional té molt clar que, en el moment actual, la formació del talent és clau. Des del primer dia, en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha trobat un soci de luxe —a través de UOC Corporate — que comparteix aquesta aposta. Ha treballat braç a braç amb els professionals de la Universitat en tota la construcció de l'experiència de l'empleat des que comença la seva trajectòria a la companyia, passant per la seva formació i el seu desenvolupament. La Laia afirma que fer-ho plegats ha permès generar continguts amb una visió més pedagògica i interactiva, cosa que facilitarà a les persones de la companyia treure més rendiment de les formacions disponibles a la plataforma Affinity University. Aquesta relació és ben viva: actualment ja s'enceten nous projectes.

Affinity és una empresa líder i veterana en el sector.

Des de 1963, Affinity treballa per generar vincles entre els gossos, els gats i els seus petparents. Formem part del grup Agrolimen, que també treballa la nutrició humana a través de Gallina Blanca, i tenim més de 1.390 empleats, ubicats principalment en quatre països: Espanya, Itàlia, França i Anglaterra. Pel que fa al posicionament de mercat, som els primers a Espanya i els quarts a Europa. Tenim cinc plantes productives per proveir els més de setanta països en què el nostre producte està present.

Però som més que una companyia experta en nutrició animal: som una empresa amant dels animals plenament compromesa amb el benestar dels gats i els gossos, així com dels petparents. Són la nostra passió i el motiu de tot el que fem. Un exemple del nostre compromís i de la nostra filosofia és la Fundació Affinity, una entitat sense ànim de lucre que és la primera fundació corporativa d'Espanya dedicada a fomentar aquest vincle entre persones, gats i gossos.

Fa 35 anys que la Fundació Affinity treballa per als animals i les persones en tres àmbits: recerca, sensibilització i acció social. Tres àmbits d'actuació amb un únic objectiu: difondre la filosofia que una societat que respecta els animals és una societat millor.

Com va començar el vincle amb la UOC?

El Departament de Màrqueting va ser el primer a treballar amb la UOC. El vincle va néixer per la necessitat de formar tota la companyia sobre l'empresa: que coneguessin les diferents funcions i departaments a través d'un projecte anomenat Affinitypedia. L'equip de la UOC va analitzar a fons els nostres departaments, va estar gravant persones clau i generant el nostre contingut de manera dinàmica i interactiva perquè totes les persones que formen part d'Affinity puguin conèixer la història de la companyia —d'on venim i cap a on anem—, la Fundació Affinity, com es produeix el nostre producte, com es fan la recerca i la investigació de nous ingredients, quines marques tenim i a quines audiències van adreçades, quins beneficis tenen, etc.

Això va ser només el començament.

Després, des de Recursos Humans, hem treballat braç a braç amb la UOC en tota la construcció de l'experiència d'empleat des que arriba a la companyia —quan li donem tota la informació que necessita i li facilitem l'acollida—, incloent-hi també la seva formació i el seu desenvolupament. Quan fa dos anys vaig entrar a la companyia, alguns dels projectes ja estaven en marxa. El meu primer projecte amb els equips de la UOC va ser construir la nova imatge de la plataforma de formació, la nostra Affinity University. En aquell moment, la UOC ens va ajudar a buscar-ne el proveïdor. Volíem que la plataforma fos intuïtiva i que fos fàcil navegar-hi, que les persones de la companyia fossin les que cerquessin contingut en funció de les seves necessitats i el trobessin.

Quin tipus de formació es pot trobar a la plataforma i quina ha estat la col·laboració de la UOC?

A través d'aquesta plataforma, els nostres col·laboradors i col·laboradores poden trobar formació en quatre àmbits: sobre Affinity, competències funcionals, manuals corporatius i competències transversals. Tenim un proveïdor holandès que ens facilita els continguts i la UOC ens ajuda amb el manteniment i l'actualització dels recursos. També hem tingut col·laboracions puntuals per crear contingut que inclou tots els processos del canal de denúncia o el protocol d'assetjament, entre d'altres.

Aquest procés ha estat interessant: hem treballat amb la UOC i amb el Departament de Legal per saber quin és el missatge que volem transmetre i veure quina és la manera més pedagògica de fer-ho. Hem generat continguts frescos i dinàmics. La Universitat també ens ha donat un cop de mà en la creació de textos d'avaluació per a la validació de formacions. Ens ajuden a generar continguts en una línia més pedagògica i més interactiva per treure el màxim rendiment d'aquestes formacions, de manera que l'empleat pugui retenir els conceptes clau.

Es tracta d'una relació viva. Hi ha projectes nous?

I tant! Ara tenim en marxa l'actualització de tots els materials de l'Affinitypedia. Així mateix, amb Advancees vol preparar una plataforma —també amb Docebo— encarada externament als nostres proveïdors. El projecte consistirà a duplicar la plataforma que ja tenim amb una altra imatge i un altre contingut. Serà un projecte similar a Affinity University, però amb un altre tipus d'audiència, de navegació o de continguts formatius. Nosaltres tenim continguts bàsics (vídeos, presentacions, etc.) que pengem a la plataforma, però, en algunes ocasions, l'equip de producció de la Universitat ens crea continguts més interactius en format SCORM. I això és constant: avui m'han demanat contactar de nou amb la UOC. El Departament d'Operacions té una formació de prevenció de riscos i hi volen afegir la veu en off.

Quina valoració feu del projecte Affinity University?

És un projecte que ha tingut molta visibilitat i molt bona acollida, i que s'ha estès als comitès de direcció. Vull destacar que, abans, els empleats i empleades només s'hi connectaven en el moment de l'acollida, i la plataforma estava infrautilitzada. Ara tenim uns 100 usuaris actius mensuals, i alguns mesos hem arribat a tenir-ne 300 que busquen formació o informació. A través d'aquesta plataforma hem llançat cursos, per exemple, de prevenció davant la COVID-19 o noves eines digitals. Això fa que sigui un punt de referència. El 2021 hem tingut 5.000 registres a cursos, i en un any s'han completat 2.600 cursos. El 2020 teníem 59 cursos creats a la plataforma i el 2021 van passar a ser-ne 215, gairebé quatre vegades més.

Què destacaries de la col·laboració amb la UOC? Què us aporta de valor?

La comunicació amb els equips és molt fàcil, fluida i directa. Sempre estan disponibles i fan aportacions; es nota que tenen una aproximació més pedagògica i de contingut. Ens ajuden a organitzar els cursos d'una manera coherent, fàcil i intuïtiva dins la plataforma. I aporten agilitat i coherència a tots els continguts. Són un soci molt proper i que ens coneix molt com a companyia, de manera transversal. Sap el que necessitem!

Per què des d'Affinity feu aquesta aposta i aquest esforç per la formació del treballador?

En el món en què vivim, la formació té un paper clau tant per a l'èxit professional com per al personal. Des que naixem no deixem d'aprendre, i, si arriba el moment en què creiem que no tenim res més a aprendre, a parer meu, caurem en un gran error. Hi ha dos tipus de formació: una enfocada a habilitats tècniques, específiques del lloc de treball i de l'àrea, i una altra enfocada a habilitats personals, que ens ajuden a millorar el creixement professional (per exemple, comunicació, gestió del temps, lideratge, etc.).

A Affinity apostem per una cultura d'aprenentatge continuat que anomenem never stop learning. Creiem que els nostres col·laboradors i col·laboradores saben millor que ningú el que necessiten i els donem les eines perquè puguin gestionar el seu aprenentatge. Com a empresa, tenim l'obligació i el compromís d'oferir al nostre equip els millors recursos per fer aquest creixement; és la contrapartida al seu esforç i contribució diaris.

Necessitem que la gent tingui una actitud de proactivitat, de curiositat i d'iniciativa per adaptar-se als canvis i continuar-se formant. Com a Departament de Talent ens volem assegurar que disposen de formacions de qualitat per aconseguir-ho.