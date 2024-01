El máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior, primera titulación de la UOC que obtiene el sello de excelencia

El máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior de la UOC, pionero en castellano y catalán en su ámbito, ha sido acreditado "en progreso hacia la excelencia" por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). Esta calificación supone la concesión de un sello de excelencia, el primero que obtiene una titulación de una universidad catalana en línea. Reconoce buenas prácticas, como "la incorporación de nuevas competencias vinculadas a los ODS; una propuesta formativa enfocada al ámbito profesional y la internacionalización; la revisión constante para identificar áreas de mejora; el vínculo con el mercado laboral; los procesos de tutoría y seguimiento del alumnado, y la adquisición de competencias o metodologías innovadoras, entre otras".

"Esta acreditación es un gran hito para el equipo del máster y para la UOC, puesto que es una manera de distinguirse de la gran oferta existente, pero también lo es para las titulaciones universitarias oficiales en línea. Es una forma de evidenciar que esta oferta no solo es muy útil para hacer posible la formación en tiempo de confinamiento o dirigida a una población que no puede acceder a la formación tradicional por cuestiones de tiempo o de distancia, sino que también es una buena opción —una opción de calidad educativa— por ella misma", explica Nati Cabrera, directora del máster universitario de Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior, creado en 2017. "Por otro lado, un programa que forma a profesionales de la calidad tiene que predicar con el ejemplo: el estudiantado está experimentando y verificando esta excelencia en cada asignatura y actividad que realiza. No hay mejor aprendizaje que aquel que se puede experimentar por sí mismo", añade Cabrera. "Ser titulado en un programa acreditado tiene un significado en términos de la calidad de lo que se ha aprendido, del nivel logrado y del significado e impacto de la titulación en el mercado laboral y en la sociedad en general", afirma.

En el caso concreto de este máster, el proceso de acreditación lo ha llevado a cabo la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), puesto que la titulación se hace en colaboración con la AQU. En este sentido, Teresa Guasch, directora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, explica que "es un reconocimiento externo al gran trabajo de cómo, desde su gestación, este máster se ha orientado a la excelencia en todos los procesos: en la coordinación y trabajo con la AQU, en la selección del profesorado colaborador, en la creación de pautas compartidas, en un liderazgo claro… Ha sido un gran trabajo de equipo".