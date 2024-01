El màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior, primera titulació de la UOC que obté el segell d'excel·lència

Bones pràctiques i fortaleses



El procés d'acreditació ha estat el mateix que segueix qualsevol titulació universitària, "però el nivell exigit a cada estàndard avaluat és força superior", explica Cabrera. El primer pas "consisteix en un autoinforme elaborat per una comissió interna d'avaluació formada per professors, personal de gestió, estudiants, graduats i ocupadors, que permet recollir evidències, analitzar les dades, reflexionar plegats i valorar si hi ha elements per avaluar com a excel·lents o no. Després, una comissió externa avalua l'autoinforme i les evidències presentades, i contrasta tots els elements de l'autoinforme en les reunions que manté amb els grups d'interès".

L'obtenció d'aquest segell implica la detecció de bones pràctiques i fortaleses, com ara "la incorporació de noves competències vinculades als ODS; una proposta formativa enfocada a l'àmbit professional i la internacionalització, amb una incorporació significativa d'estudiants de Llatinoamèrica; la revisió constant per identificar àrees de millora; la coordinació en tots els nivells; el vincle amb el mercat laboral; els processos de tutoria i seguiment de l'alumnat; un feedback formatiu que promou la reflexió de l'alumnat sobre els processos d'aprenentatge, i l'adquisició de competències o metodologies innovadores, entre d'altres".

Cabrera afirma que "una titulació no arriba sense més ni més a aquest punt d'excel·lència. Hi ha d'haver un camí traçat en què tots els agents que hi intervenen estiguin alineats, concebin un mateix projecte formatiu en aspectes fonamentals i, sobretot, estiguin disposats a posar molts esforços en la millora contínua al llarg dels anys previs a l'acreditació. Aquest és el camí: uns informes de seguiment de la titulació precisos, compartits i reflexionats amb l'equip per tal d'identificar accions concretes que permetin i impulsin una trajectòria de millora".

Guasch destaca que, "entre els objectius d'aquest any, ens hem marcat treballar en dos programes —un grau de creació recent i un màster que preveiem iniciar el curs vinent— per orientar-los cap a aquesta excel·lència". "Entenem que aquesta orientació comença amb el lideratge de l'equip i amb l'orientació de tota la Universitat cap a aquesta fita. Per descomptat, això implica treballar d'una manera diferent, però creiem que, com a estudis que fem recerca sobre com s'ensenya i s'aprèn, precisament hem de posar el focus en aquest aspecte i aprofitar aquest efecte de taca d'oli per traslladar aquest enfocament i aquesta metodologia de treball a la resta de programes. És un gran repte, però ja hem fet un bon pas", afirma la directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. Cabrera comparteix aquesta visió: el procés viscut "ha obert un camí, un mètode de treball intern, entre el professorat i l'estudiantat, amb el suport de l'equip de gestió", assenyala.