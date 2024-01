La ecoansiedad no es un problema (solo) de sociedades ricas



Según el informe "Who Cares, Who Does 2021" de Kantar, la mayoría de los países desarrollados tienen más activos ecológicos (30 %) que los países con más dificultades económico-sociales (16 % de media). "No se trata de un problema que solo tienen las sociedades modernas y ricas, sino que es un tema de responsabilidad. Está claro que los países en desarrollo no pueden hacer tantos esfuerzos para reducir el impacto medioambiental", advierte San Cornelio. Según el estudio publicado en The Lancet, la ecoansiedad mantiene niveles similares de respuesta entre los entrevistados de diferentes países (entre ellos, Australia, la India, Nigeria, Reino Unido, Filipinas o Finlandia, entre otros).

La experta añade que "el recurso de ridiculizar la ecoansiedad como una tontería de niños ricos y malcriados se ha utilizado desde los sectores más reaccionarios y negacionistas para restar importancia al tema climático". "Debemos entender que todo el planeta está conectado", destaca. Precisamente, Soler afirma que esto se debe a una falta de conciencia de pertenencia al sistema natural. "En cualquier sistema, lo que afecta a tan solo uno de los elementos repercute en el resto. Sin embargo, parece que nos preocupan más nuestros elementos internos que los sistemas de los que formamos parte", explica y añade, “nos negamos a aceptar el efecto mariposa”.

Pero si "yo ya reciclo", el sesgo optimista y otras excusas



Del mismo modo, existe lo que se llama sesgo de la acción única (el famoso "yo ya reciclo"), que hace que justifiquemos múltiples acciones contaminantes por una acción verde que realizamos. "Tenemos muchos argumentos y justificaciones sobre nuestro comportamiento ecológico: uno es pensar que no nos corresponde a nosotros como ciudadanos, sino que son las empresas, las instituciones y los gobiernos los que deben tomar medidas", explica San Cornelio. También usamos la idea de compensación —por ejemplo, "si hago una acción contaminante, planto un árbol y ya"—, o bien el argumento de que las medidas para frenar el cambio climático no son tan urgentes y pueden retrasarse.

Para Soler, también existe el sesgo optimista, que nos hace pensar que los refugiados climáticos "no vamos a ser nosotros". "Es una característica humana que consiste en subestimar las posibilidades de que nos ocurran cosas negativas en el futuro. Tiene una función adaptativa: disminuir la ansiedad y el estrés", afirma el experto. Así, bajo esta óptica, podemos pensar que la crisis climática no nos va a afectar directamente. "Es un pensamiento egoísta basado en que los efectos de la crisis solo van a padecerlos las personas y colectivos con menos recursos", detalla San Cornelio. "El sesgo optimista está influido por las condiciones ambientales: cuanto más próximos nos encontremos a los refugiados climáticos, menos vamos a tender a pensar que a nosotros no nos va a tocar huir", concluye Soler.