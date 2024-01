Alt percentatge de pessimisme mundial sobre el medi ambient



Un 65 % dels enquestats afirma que "els governs no fan prou per evitar una catàstrofe climàtica", mentre que el 61 % comparteix la idea que "no em protegeixen a mi, el planeta i/o les generacions futures". "Una de les raons principals que produeixen ecoansietat és la falta d'acció dels mandataris a l'hora de prendre mesures contundents per evitar aquesta deterioració del planeta", afegeix San Cornelio. Precisament, l'estudi "Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon" (2021), de la Universitat de Bath, afirma que l'ansietat i l'angoixa climàtiques estan relacionades amb la percepció d'una resposta governamental inadequada, i creen sentiments de traïció i abandonament. Aquesta angoixa descrita per una acció governamental que no respon de manera urgent a l'emergència climàtica és un problema que va més enllà de l'àmbit polític, perquè dona lloc a una perspectiva de mal personal i ecològic dels joves. "No poden renunciar a la seva herència perquè no tenen cap món alternatiu on es puguin desenvolupar i perpetuar", afirma Soler.

"Segurament el percentatge de joves que no volen tenir descendència anirà augmentant de manera inversament proporcional al grau de deterioració del planeta Terra", afegeix l'expert. Precisament, l'informe de la Universitat de Bath (2021) afirma que quatre de cada deu joves es plantegen no tenir fills per aquest motiu.

Els últims anys, els mitjans de comunicació, les xarxes socials i la publicitat han ajudat a mostrar aquesta emergència i les accions per fer-hi front, però també han mostrat els efectes nocius del canvi climàtic. Tant San Cornelio com Soler consideren que no hi ha sobreinformació del tema i que la sobreexposició no és cap problema, al contrari.