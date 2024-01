Prevalencia del diagnóstico en TDAH

El TDAH es un trastorno mental cuyo diagnóstico se ha incrementado de forma exponencial en los últimos 25 años, en particular en la población infantil. Sin embargo, en la edad adulta apenas tiene prevalencia. "El TDAH no está debidamente diagnosticado en adultos, aunque sí existe mucho diagnóstico en etapas infantojuveniles", advierte Vázquez.

Por tanto, al ser una patología eminentemente infantil o juvenil, los tratamientos que requieren de un intenso nivel de medicación para paliar los síntomas del TDAH levantan una importante controversia tanto en muchas familias como en ciertos sectores médicos.

"Queremos destacar que no estamos en contra de la medicación para el TDAH, pero sí estamos abiertos a investigar todas las opciones posibles para mejorar este tipo de trastornos y poder utilizar la cafeína desde el punto de vista terapéutico bajo todas las supervisiones médicas correspondientes, mediante un tratamiento pautado y un seguimiento", incide Vázquez.

Este trabajo se ha publicado en una revista científica con un gran factor de impacto y repercusión en el sector, lo que conlleva un impulso para todo el grupo de la UOC. "Para el equipo, publicar en Nutrients ha supuesto un reto, debido a sus elevados estándares de calidad, por lo que estamos muy orgullosos y satisfechos, lo que nos anima a seguir trabajando en esta línea, con el objetivo de optimizar el tratamiento del TDAH y lograr disminuir su impacto en la población", celebra Vázquez.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 10, reducción de las desigualdades.

