Prevalença del diagnòstic en TDAH

El TDAH és un trastorn mental el diagnòstic del qual s'ha incrementat de manera exponencial els últims 25 anys, en particular en la població infantil. No obstant això, en l'edat adulta amb prou feines té prevalença. "El TDAH no està diagnosticat com cal en adults, tot i que sí que s'ha fet molt diagnòstic en etapes infantojuvenils", adverteix Vázquez.

Per tant, com que és una patologia eminentment infantil o juvenil, els tractaments que requereixen un nivell intens de medicació per pal·liar els símptomes del TDAH són objecte d'una important controvèrsia tant en moltes famílies com en certs sectors mèdics.

"Volem destacar que no estem en contra de la medicació per al TDAH, però sí que estem oberts a investigar totes les opcions possibles per millorar aquesta mena de trastorns i poder fer servir la cafeïna des del punt de vista terapèutic amb totes les supervisions mèdiques corresponents, mitjançant un tractament regulat i un seguiment", incideix Vázquez.

Aquest treball s'ha publicat en una revista científica amb un gran factor d'impacte i repercussió en el sector, la qual cosa significa un impuls per a tot el grup de la UOC. "Per a l'equip, publicar a Nutrients ha implicat un repte, a causa dels seus estàndards de qualitat elevats, per la qual cosa estem molt orgullosos i satisfets; això ens anima a continuar treballant en aquesta línia, amb l'objectiu d'optimitzar el tractament del TDAH i aconseguir disminuir l'impacte que té en la població", celebra Vázquez.

Aquesta iniciativa de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar, i 10, reducció de les desigualtats.

Articles de referència:

Vázquez, J.C.; Martin de la Torre, O.; López Palomé, J.; Redolar-Ripoll, D. "Effects of Caffeine Consumption on Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Treatment: A Systematic Review of Animal Studies". Nutrients, 2022, 14, 739. https://doi.org/10.3390/nu14040739

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.