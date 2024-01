El maltrato infantil afecta al futuro

Atender y proteger para evitar consecuencias negativas en el futuro



"Estos niños, niñas y adolescentes que sufren violencia experimentan una pérdida de confianza en sí mismos, en las personas que los rodean y en su futuro aunque el impacto dependerá principalmente de las características personales de la víctima (sexo, edad, autoestima, etc.), las características del abuso y el agresor (duración, grado de violencia, relación víctima-agresor) y la reacción y el comportamiento del entorno cercano (grado de apoyo y protección)", explica Montiel.

Existen numerosos estudios nacionales e internacionales que revelan importantes consecuencias negativas para la salud de los menores que son víctimas de violencia a corto y a largo plazo, especialmente en los casos de polivictimización y cibervictimización. "Cuantos más tipos de maltrato se experimentan a lo largo de la infancia, más síntomas se reportan en la adolescencia y la juventud, así como en la edad adulta, y mayor es el riesgo de deterioro psicosocial severo", detalla Montiel. Algunos tipos específicos de victimización son especialmente graves en relación con la salud mental, como la victimización por parte de los cuidadores y la victimización sexual, independientemente de si existe o no polivictimización.

Efectivamente, los menores maltratados tienen mayores posibilidades de ser maltratadores en el futuro si no reciben la atención y protección que necesitan. "La violencia experimentada de forma directa o indirecta afecta negativamente al desarrollo de vínculos seguros con otras personas y de habilidades que inhiben el comportamiento antisocial (conducta prosocial, empatía, autocontrol, autorregulación emocional, etc.), lo cual incrementa el riesgo de que tengan conductas violentas hacia otras personas (los padres, los iguales, las parejas o incluso los hijos o las hijas en el futuro)".

Por este motivo es especialmente relevante intervenir con estos niños, niñas y adolescentes para frenar la transmisión de la violencia y evitar que se conviertan en perpetradores o nuevas víctimas en el futuro. Existen numerosos estudios que afirman que "hay predisposición a un comportamiento delictivo si se ha sido testigo de violencia familiar durante la infancia", explica la experta. Por ejemplo, ser víctima de maltrato infantil y ser testigo de violencia interparental está relacionado con cometer delitos violentos (Steketee et al., 2019), el acoso escolar (Chesworth et al., 2019) y la delincuencia en general (Artz et al., 2014). "Si bien esta asociación no es directa y simple y son muchos otros factores los que intervienen en la conducta antisocial, ser víctima de violencia en la infancia incrementa el riesgo, pero no lo determina de manera unívoca, la prevención es muy necesaria y eficaz ", concluye Montiel.