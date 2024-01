Desatendre les necessitats d'un menor, abusar-ne sexualment o maltractar-lo físicament o psicològicament són només alguns dels exemples de maltractament infantil. Segons dades del Ministeri de l'Interior, en els últims anys hi ha hagut un augment dràstic del nombre de menors d'edat que han estat víctimes de cibercriminalitat (de 1.023 casos el 2011 a 2.319 el 2018), de delictes sexuals (de 3.835 el 2008 a 5.382 el 2018) i de violència familiar (de 3.994 el 2008 a 6.532 el 2018). A vegades és difícil d'identificar perquè "no hi ha una perfil únic del nen maltractat' i no tots els infants i els adolescents que pateixen violència experimenten les mateixes conseqüències, perquè hi ha persones amb més resiliència que d'altres, amb més suport familiar que d'altres, etc.", explica Irene Montiel, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i investigadora del grup VICRIM - Sistema de justícia penal. Així i tot, més enllà dels indicis físics, alguns canvis en el seu comportament poden oferir pistes de la situació que viuen, "canvis bruscos de l'estat d'ànim o del comportament i símptomes psicopatològics com ara ansietat o depressió, trastorns de conducta o comportaments antisocials", detalla Montiel.

La pandèmia ha augmentat el maltractament infantil en gairebé totes les seves versions. Segons la Fundació ANAR, durant el confinament estricte i les primeres sortides a Espanya van créixer les trucades per maltractament físic, el ciberassetjament, la ciberseducció de menors (grooming) i els problemes psicològics dels menors, com ara la ideació o l'intent de suïcidi (van augmentar un 244,1 %), les autolesions (van créixer un 246,2 %), els trastorns d'alimentació (826,3 %), la depressió, i l'agressivitat i la ira. Detectar qualsevol mena de maltractament és important per al futur del menor. "Si observem que un infant està involucrat, com a víctima o com a agressor, en una situació de violència, caldria indagar sobre la seva història de victimització prèvia, és a dir, la violència que ha patit anteriorment com a víctima o com a testimoni i iniciar el tractament i la recuperació per evitar que es torni a convertir en víctima o que pugui esdevenir un agressor", adverteix Montiel, i afegeix: "No obstant això, s'estima que el 90 % dels casos de victimització en la infància no es reporten a cap autoritat ni a cap servei oficial, així que es desconeix la magnitud real de la victimització infantil".