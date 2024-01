Los albores del uso de datos abiertos para una ciencia abierta

Los resultados de este análisis cuantitativo mostraron que la mayoría (562 de 752) de los datos científicos analizados no cumplían ninguno de los criterios FAIR, y menos del 1 % llegaba a tres de los cuatro parámetros. "Estamos en una fase de prehistoria de los datos abiertos en la cual están publicándose datos en abierto, pero no hay una atención al usuario que viene detrás, ni prácticas para favorecer la reutilización de datos", subraya Juliana Raffaghelli.

La baja calidad de los datos publicados en abierto no es exclusiva de esta red social académica. De hecho, estos resultados han sido replicados en otra investigación cuantitativa reciente de la misma autora, en la que ha analizado 6 millones de registros en el repositorio de acceso abierto Figshare con resultados convergentes. "Ambos estudios demuestran que, con respecto a la ciencia abierta, tenemos una buena teoría, pero la práctica todavía es débil y requiere mucho trabajo para hacerla coherente con la visión utópica del conocimiento abierto", destaca Juliana Raffaghelli.

Una réplica del statu quo académico

La investigación también analizó la estructura social de las interacciones al relacionar el número de lecturas en línea y el número de citas de las publicaciones con el perfil público de cada investigador e investigadora. Los resultados dibujaron una réplica del statu quo académico, ya que la mayoría de los conjuntos de datos fueron publicados principalmente por hombres de instituciones de la Unión Europea, América del Norte y Asia, con una posición académica sénior. Además, también fueron los más citados. "Hemos encontrado una asociación entre los datos publicados y el perfil, sénior y de renombre (observada mediante el Research Score alto), a la hora de recibir más citaciones por parte de la comunidad investigadora, lo que nos muestra la importancia de la reputación. Sin embargo, en poquísimos casos estas citas están relacionadas con la calidad de la publicación en abierto: de más de 11.629 lecturas totales, solo 15 van a un conjunto de datos abierto que cumple los cuatro criterios FAIR, y 10.201 van a los 562 conjuntos de datos que no cumplen ningún criterio FAIR", destaca.

Alfabetización en datos más allá de la formación técnica

Ante esta situación, la investigadora señala "la importancia de la alfabetización en datos de la comunidad investigadora", pero reclama una formación que vaya más allá de la capacitación técnica: "El desarrollo de datos abiertos de mejor calidad y la reutilización de estos, como prácticas innovadoras de investigación abierta, requieren conocimientos técnicos, pero también compromiso con el contexto político y con estrategias necesarias para impulsar la calidad y la ética de lo que significa ser un investigador abierto, en red y orientado a un impacto social de la propia investigación".

Apuesta estratégica de la UOC

La UOC aprobó, el año pasado, la Política institucional de conocimiento abierto que favorece que estén disponibles en abierto no solo las publicaciones científicas y académicas —como ya recogía la política de acceso abierto de 2010 a la que sustituye—, sino también las del estudiantado, la documentación institucional y los datos de investigación. El objetivo de este plan, en palabras de Pastora Martínez Samper , vicerrectora de Globalización y Cooperación, es "reforzar y consolidar nuestra apuesta por el modelo de ciencia abierta que se está extendiendo globalmente, que incluye, por ejemplo, los datos de investigación o los recursos de aprendizaje. Estamos transformando la UOC en un nodo abierto que proyecte el conocimiento y que, al mismo tiempo, pueda conectar con contribuciones externas y enriquecerse".

Este es uno de los avances realizados por la institución a partir del Plan de acción de conocimiento abierto , que se puso en marcha en 2019. A raíz de esta estrategia se ha incrementado la documentación publicada en abierto en el O2 Repositorio UOC , la creación del Servicio de Gestión de Datos FAIR, planes de formación o varias iniciativas vinculadas a hacer de la UOC una universidad más porosa. En este sentido, este artículo se ha publicado en acceso abierto (open access) gracias a los acuerdos a que ha llegado la Biblioteca de la UOC con Emerald (editorial de la revista) a partir de la estrategia de la universidad.

La investigación ha sido financiada por el proyecto Professional Learning Ecologies for Digital Scholarship: Steps for the Modernisation of Higher Education, del Programa Ramón y Cajal del Ministerio de Economía I RYC-2016-19589.

Artículo de referencia:

Raffaghelli, Juliana Elisa; Manca, Stefania. Exploring the social activity of open research data on ResearchGate: Implications for the data literacy of researchers.

Online Information Review [internet]. 2022, enero. Doi: 10.1108/oir-05-2021-0255

