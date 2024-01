Una xarxa social acadèmica per donar visibilitat a la recerca

El treball s'ha basat en l'anàlisi de 752 datasets, registres de dades científiques pujades a la plataforma ResearchGate, una xarxa social acadèmica que inclou perfils i pàgines públiques de personal investigador, en les quals es poden enllaçar publicacions i material complementari a la recerca, com per exemple conjunts de dades en forma tabular o d'imatges. Com que és una xarxa social, el personal investigador el fa servir sovint per fomentar la visibilitat i la circulació del producte del seu treball acadèmic, a pesar de no ser una plataforma institucional ni considerar-se formalment en processos d'avaluació. El seu ús, no obstant això, "planteja els mateixos problemes de qualitat de la informació, d'apropiació de dades per part dels gestors i de privacitat ja vistos en altres grans plataformes de mitjans socials", puntualitza la investigadora.

Les investigadores van avaluar els datasets extrets a partir de l'estàndard FAIR, un conjunt de criteris que una publicació de dades hauria de seguir perquè aquestes siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables. Es tracta d'un estàndard impulsat per la Comissió Europea i que ha adoptat la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el marc de la seva política de coneixement obert. "Que siguin trobables implica que les dades de recerca estiguin en repositoris institucionals oberts i no en una revista per accedir a la qual cal pagar, o en un arxiu privat (fins i tot al núvol). Al seu torn, per ser accessibles s'han d'emmagatzemar d'una manera que qualsevol els pugui desempaquetar i que no depengui d'un programa propietari. I per ser interoperables i reusables han d'incloure metadades que segueixin uns estàndards compartits que permetin entendre'ls i poder-hi treballar", detalla la investigadora. "Totes aquestes característiques permeten que les dades siguin més visibles i, per tant, que el coneixement circuli més", incideix.