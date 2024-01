Educación superior online, conectividad y empleo femenino, tres pilares para repoblar la Valencia vaciada

Igualar las condiciones de vida y las oportunidades a las de la España urbana

"Hay comunidades dentro del Estado español que están sufriendo de forma más aguda el efecto de la despoblación", apunta Juan Luis Monroig, cuyo activismo en distintos ámbitos arrancó en 1984 y hoy se enfoca principalmente en el desarrollo rural como miembro coordinador del Fòrum de la Nova Ruralitat. "El ámbito rural no demanda otra cosa que no sea respeto y dignidad para su ciudadanía, el no ser discriminados por querer vivir en un entorno campero ni ser considerados ciudadanos de segunda". Monroig, que cree prioritario establecer las mismas condiciones socioeconómicas y laborales en estos territorios que en los urbanos, apunta al desarrollo de sistemas de transporte y telecomunicaciones y al acceso a la vivienda como dos de los ejes vertebradores de una transformación en la que la participación ciudadana es vital: desde el propio Fòrum hasta colectivos agrícolas y ganaderos (Unió de Llauradors, Connecta Natura), sanitarios, educativos, cooperativos, políticos y administrativos como AVANT, que ya está trabajando en distintos programas para combatir las consecuencias del despoblamiento. “A través de nuestro programa Itinerant movilizamos a profesionales para dotar de servicios básicos a los municipios más despoblados. El problema de la despoblación nos preocupaba, pero ahora nos está ocupando», explica Segarra.