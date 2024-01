Ensenyament superior online, connectivitat i ocupació femenina, tres pilars per repoblar la València buidada

Igualar les condicions de vida i les oportunitats a les de l'Espanya urbana

"Hi ha comunitats de l'Estat espanyol que pateixen de manera més aguda l'efecte del despoblament", apunta Juan Luis Monroig, l'activisme en diferents àmbits del qual va començar el 1984 i avui s'enfoca principalment al desenvolupament rural com a membre coordinador del Fòrum de la Nova Ruralitat. "L'àmbit rural no demana cap altra cosa que no sigui respecte i dignitat per la seva ciutadania, no ser discriminats per voler viure en un entorn de camp ni ser considerats ciutadans de segona". Monroig, que pensa que és prioritari establir les mateixes condicions socioeconòmiques i laborals en aquests territoris que als urbans, apunta al desenvolupament de sistemes de transport i telecomunicacions i a l'accés a l'habitatge com dos dels eixos vertebradors d'una transformació en què la participació ciutadana és vital: des del mateix Fòrum fins a col·lectius agrícoles i ramaders (Unió de Llauradors, Connecta Natura), sanitaris, educatius, cooperatius, polítics i administratius, com AVANT, que ja està treballant en diferents programes per a combatre les conseqüències del despoblament. “A través del nostre programa Itinerant mobilitzem a professionals per a dotar de serveis bàsics als municipis més despoblats. El problema de la despoblació ens preocupava, però ara ens està ocupant», explica Segarra.