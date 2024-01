El Recinto Modernista de Sant Pau se suma al proyecto expositivo del ISEA2022 Barcelona, que reúne un total de más de ochenta obras de arte digital

El ISEA2022 Barcelona reúne una espléndida y extensa muestra de piezas que trabajan el cruce entre arte, ciencia y tecnología, con más de ochenta obras como por ejemplo instalaciones inmersivas, obras interactivas y en línea, arte sonoro, animaciones, un mapping y un espectáculo de drones. En esta muestra dialogan obras de autores internacionales con una veintena de artistas catalanes y se intercalan piezas provenientes de la convocatoria abierta con otras colecciones de arte digital. A las exposiciones anunciadas anteriormente en Santa Mònica, La Capella y Cal Massó, se suma una cuarta en el Recinto Modernista de Sant Pau.

El Modernismo es un movimiento transversal de eco internacional que se ha distinguido por integrar toda clase de creadores y oficios para hacer realidad sus propuestas, desafiando los límites de los posibles. Cogiendo este legado interdisciplinario y experimental y transportándolo a los códigos del siglo xxi, el arte digital refleja este mismo espíritu, uniendo artistas, científicos y tecnólogos para construir nuevos mundos posibles.

Uniendo estos dos conceptos, del 9 al 30 de junio, Sant Pau acogerá la exposición "Posibles" , en la que se mostrarán cinco obras destacadas provenientes de la convocatoria del ISEA2022 Barcelona. Entre estas obras, destacan Sightseeing, la cámara de CCTV de Thierry Fournier que reflexiona en voz alta sobre su agotamiento; Liquid Views, un espejo digital creado por los pioneros Monika Fleischmann y Wolfgang Strausson que permitirá al público vivir una experiencia narcisista rodeado de oleadas, y Quantum Caos set, obra experimental de Paul Thomas que explora la creación de una expresión visual y audible del caos cuántico. Completarán la muestra Particle, de Alex Posada (proyecto ganador de una de las becas ISEA2022 Barcelona), y una veintena de obras de arte digital de la NewArtFoundation, entre las cuales hay nuevas incorporaciones de destacados autores internacionales como Marnix de Nijs, Chico MacMurtrie-ARW, Weidi Zhang, e insignias de la colección como M3X3, de Analivia Cordeiro, y The Endless Sandwhich, de Peter Weibel.

Junto con esta exposición, los días 14, 15 y 16 de junio Sant Pau acogerá el mapping Cité Mémoire a cargo de los artistas Michel Lemieux y Victor Pilon en colaboración con Michel Marc Bouchard. Esta proyección, que recibe el apoyo del Bureau du Québec à Barcelone, rinde homenaje a Quebec, invitado de honor del ISEA2022 Barcelona, puesto que la anterior edición, el ISEA2020 Montreal, tuvo que celebrarse íntegramente en línea.

El centro de artes Santa Mònica acogerá la exposición principal del ISEA2022 Barcelona, que se inaugurará el próximo 9 de junio a las 19 horas y estará abierta al público hasta el 21 de agosto. Bajo el título "La irrupción", la muestra, curada por Marta Gracia, Jara Rocha y Enric Puig Punyet, exhibirá 32 propuestas artísticas —23 piezas provenientes de la convocatoria pública del ISEA2022 Barcelona y seleccionadas conjuntamente con el Santa Mònica, 2 piezas cedidas por la NewArtFoundation y 7 propuestas para recorrer la exposición. "La irrupción" presentará obras de artistas internacionales y locales de referencia como Robertina Šebjanič, Lauren Lee McCarthy, Eric Berger, Joan Soler-Adillon o Andy Gracie, un conjunto de piezas y proyectos que indagan, desde diferentes posiciones, en la crisis ecológica, climática y social que nos atraviesa. Siguiendo la nueva metodología del centro, que fomenta fórmulas de participación horizontal, los itinerarios discursivos irán emergiendo con participaciones en distintos aspectos y con la implicación de las comunidades de artistas residentes del Santa Mònica mientras dure la exposición.

A su vez, La Capella acogerá una exposición en la que se establecerá un diálogo entre piezas de cinco creadores locales (Josep Manuel Berenguer, Anna Carreras, Mónica Rikic, Roc Parés y Yolanda Uriz), provenientes de la convocatoria del ISEA2022 Barcelona, y obras de artistas de Barcelona Producción (Anna Pascó, Ariadna Parreu, Mario Santamaría y Estampa). La muestra cruza unos contenidos derivados de los dos ejes principales del centro. Por un lado, reúne una serie de artistas significativos dentro de las prácticas artísticas emergentes; por el otro, favorece un intenso intercambio generacional en el contexto barcelonés. Lo que es posible y lo que no supone, además, una puesta en crisis de las posibilidades que nos ofrecen los avances tecnológicos.

Tanto la exposición de Santa Mònica como la de La Capella se presentarán en rueda de prensa conjunta el día 9 de junio, a partir de las 11 horas, con la presencia de los comisarios y los artistas.

Junto con estas tres muestras en Barcelona, el proyecto expositivo se extenderá también en Reus a través de la extensión del programa en el territorio. La Beep Collection vuelve a su ciudad de origen con una nueva propuesta expositiva comisariada por Roberta Bosco y Stefano Caldana , Orígenes , que desplegará en el Centro de Arte Cal Massó una selección ambiciosa de proyectos nuevos y obras fundacionales del arte electrónico internacional de artistas destacados como Joan Fontcuberta, Marcel·lí Antúnez y Rafael Lozano-Hemmer. La muestra, abierta hasta el 23 de julio, incluye RAIN BEATS, de Josecarlos Flórez, la nueva producción realizada gracias a la beca de la Fundación Privada Reddis de Reus, que se estrenará en esta ocasión.

Después de la inauguración de la exposición (mañana 26 de mayo a las 19 horas), la artista Alba G. Corral presentará un mapping en la fachada de la modernista Casa Navás.

Más de cincuenta actividades integran la comunidad local en el programa

Esta 27.ª edición del ISEA se caracteriza por una implicación de la comunidad local en el programa sin precedentes, que ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Para hacer posible esta extensión y arraigo, el nuevo Hub de Arte, Ciencia y Tecnología de Barcelona, Hac Te, ha creado conexiones entre una cincuentena de entidades de Barcelona y Cataluña, tanto fomentando las sinergias entre equipamientos de diferentes ámbitos como alineando la programación de estos con propuestas provenientes de la convocatoria abierta del ISEA2022 Barcelona.

El resultado son exposiciones, talleres, proyectos al aire libre, visitas guiadas, mesas redondas, charlas de artistas e iniciativas escolares que se articulan a través de cuatro ámbitos: el artístico, el museístico y archivístico, el científico y el educativo y que se extienden por toda Cataluña. Con este despliegue, Hac Te pretende recoger el legado del ISEA2022 Barcelona y seguir con los vínculos iniciados a través del Simposio, explorando lenguajes y estructuras comunes y potenciando el espíritu transdisciplinario del proyecto.

En el ámbito museístico y de archivos destaca la participación del MACBA, Hangar —centro de producción e investigación artísticas—, y Graner —centro de creación de danza y artes vivas—, en el Second Summit on New Media Art Archiving, donde compartirán experiencias, ideas y técnicas respecto a los nuevos archivos con otras entidades y profesionales internacionales. También se incorpora a esta rama la Red de Bibliotecas con dos exposiciones itinerantes sobre la ética de las máquinas y sobre ciencia ficción y un ciclo de conferencias con expertos vía Instagram.

En el ámbito artístico, destaca la alianza con el Sónar, con quien se presenta programación conjunta. En el marco de esta, el ISEA2022 Barcelona colabora en el o SónarÀgora, espacio de formación y debate del Sónar+D para artistas y profesionales, mientras que el Sónar copresenta tres series de screenings sobre temáticas como el género, el entorno ambiental, los derechos humanos o las relaciones humanos-máquinas. Esta colaboración pretende reforzar las sinergias entre la comunidad académica y centrada en la investigación con los artistas y su público.

En este ámbito también hay que mencionar la programación con ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture, que del 10 al 18 de junio organiza una exposición con instalaciones de arte digital y talleres en colaboración con artistas y entidades nacionales e internacionales como Solimán López. El 10 de junio, Casa América acoge Tortuous Drift, performance de Karla Brunet con imágenes en movimiento y sonidos grabados en lugares seleccionados del Mediterráneo que recrean una deriva en el mar.

Siguiendo con el ámbito científico, este pone el énfasis en los diálogos entre artistas y científicos, así como en personas de perfil híbrido, a la vez que abre los procesos de investigación a través de proyectos de ciencia ciudadana. Es un ejemplo el ciclo de charlas, talleres y presentaciones que se llevará a cabo en los Jardines de la Fundación Muñoz Ramonet, donde también tendrá lugar un diálogo sobre cuántica y arte con la colaboración del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), así como la programación de los diálogos de verano que pondrán en contacto a los artistas escénicos presentes en el festival ZIP del TNC con profesionales de la investigación y la divulgación científica.

Otra actividad singular es el concierto Sonidos en causa, de la Orquesta del Caos en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), que podrá escucharse el 15 de junio. Se trata de un proyecto que registra el patrimonio sonoro de algunos contextos culturales latinoamericanos con piezas escogidas por una inteligencia artificial y, a partir de estas, propone una instalación multifocal de ocho altavoces. Junto con la visita a la instalación, se ofrecerá una sesión divulgativa para escuelas. También hay que destacar la participación del BIST a través la dinamización de dos de las obras expuestas en Sant Pau por parte del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC).

Finalmente, en el ámbito educativo, el 10 de junio EINA se suma al programa con el taller proveniente de la convocatoria abierta del ISEA2022 Barcelona, Texture Beyond Type, de Giorgia Scavo y Angelo Stitz, que invita a los participantes a usar un editor de texto como herramienta para crear texturas visuales a partir de símbolos tipográficos. También acogerá la instalación de Birding the Future, de Krista Caballero y Frank Ekeberg, donde el canto de los pájaros advertirá al público del cambio ambiental. EINA se añade así a las escuelas de diseño de Barcelona que colaboran con el ISEA2022 Barcelona: La Llotja, IED y ESDi.

Estas confirmaciones se suman a las anunciadas a principios de abril y que incluyen colaboraciones con entidades como el Cosmocaixa, la Sala Beckett, el Mercat de les Flors o el Fomento de las Artes y del Diseño (FAD).

Nuevas propuestas en el territorio catalán

Con propuestas impulsadas o coorganizadas por el Departamento de Cultura, el ISEA2022 Barcelona pretende extender a todo el territorio el acontecimiento con la voluntad de posibilitar el acceso al arte y cultura digital en todo el país. Concretamente, a las actividades ya anunciadas en el Bòlit (Girona) y el Mèdol (Tarragona) y a la exposición de Cal Massó (Reus), se suman nuevas propuestas en seis ciudades de Cataluña. La primera cita será el 31 de mayo en el ACVic (Vic), donde la artista digital Anna Carreras ofrecerá una charla sobre arte generativo e interactivo y los procesos de trabajo de estas disciplinas.

En el marco de esta extensión del programa tendrán un peso destacado las performances de artistas nacionales e internacionales. El 4 de junio Lo Pati (Tierras del Ebro) presentará Órbita #3, de Núria Nia & Citlali Hernández, fruto de la mezcla de lenguajes de las artes en vivo, el live cinema y las herramientas de livestream. El 10 de junio, M|A|C Mataró Art Contemporani (Mataró) acogerá The Pregnancy Sin. Concierto de una familia cyborg, de Moon Ribas y Quim Girón, donde el público podrá escuchar los latidos del coro del embrión a través de los cuerpos de los artistas. Y el 11 de junio será el turno del KONVENT (Berga) con We Move Together or Not At All, de Sasha Kleinplatz, una instalación coreográfica con forma de invernadero lleno de plantas con una bailarina moviéndose en el centro que creará partituras de actuación destinadas a aumentar la temperatura, la humedad, el olor y las bacterias.

En paralelo, el 11 y 12 de junio PLANTA (Balaguer) acogerá la instalación CALL OUT, de Abel Korinsky y Orhan Kavrakogl, recientemente galardonada con la beca ISEA2022 Barcelona concedida por la Fundación Sorigué, y que invita a reflexionar sobre los esfuerzos para reclamar el espacio como propiedad privada. A mediados de junio, el Tecla Sala (L'Hospitalet de Llobregat) ofrecerá una visita guiada a cuatro manos por la exposición "Los mediodías de Afeli", en la que el artista presentará la muestra acompañado de un científico.

Ya en octubre, La Panera (Lleida) propone una exploración colectiva con Internet Tour, de Mario Santamaría, que nos invita a conocer la infraestructura física de internet, visitando los lugares por los cuales circulan nuestros mensajes, los me gusta, comentarios…

El programa completo del ISEA2022 Barcelona está disponible en: https://isea2022.isea-international.org