El Recinte Modernista de Sant Pau se suma al projecte expositiu de l'ISEA2022 Barcelona, que aplega un total de més de vuitanta obres d'art digital

L'ISEA2022 Barcelona reuneix una esplèndida i extensa mostra de peces que treballen l'encreuament entre art, ciència i tecnologia, amb més de vuitanta obres com ara instal·lacions immersives, obres interactives i en línia, art sonor, animacions, un mapping i un espectacle de drons. En aquesta mostra dialoguen obres d'autors internacionals amb una vintena d'artistes catalans i s'intercalen peces provinents de la convocatòria oberta amb altres col·leccions d'art digital. A les exposicions anunciades anteriorment a Santa Mònica, La Capella i Cal Massó, s'hi suma una quarta al Recinte Modernista de Sant Pau.

El Modernisme és un moviment transversal de ressò internacional que s'ha distingit per integrar tota classe de creadors i oficis per tal de fer realitat les seves propostes, desafiant els límits dels possibles. Agafant aquest llegat interdisciplinari i experimental i transportant-lo als codis del segle xxi, l'art digital reflecteix aquest mateix esperit, tot unint artistes, científics i tecnòlegs per construir nous mons possibles.

Unint aquests dos conceptes, del 9 al 30 de juny, Sant Pau acollirà l 'exposició "Possibles" , en què es mostraran cinc obres destacades provinents de la convocatòria de l'ISEA2022 Barcelona. Entre aquestes obres, destaquen Sightseeing, la càmera de CCTV de Thierry Fournier que reflexiona en veu alta sobre el seu esgotament; Liquid Views, un mirall digital creat pels pioners Monika Fleischmann i Wolfgang Strausson que permetrà al públic viure una experiència narcisista envoltat d'onades, i Quantum Caos set, obra experimental de Paul Thomas que explora la creació d'una expressió visual i audible del caos quàntic. Completaran la mostra Particle, d'Alex Posada (projecte guanyador d'una de les beques ISEA2022 Barcelona), i una vintena d'obres d'art digital de la NewArtFoundation, entre les quals hi ha noves incorporacions de destacats autors internacionals com Marnix de Nijs, Chico MacMurtrie-ARW, Weidi Zhang, i insígnies de la col·lecció com M3X3, d'Analivia Cordeiro, i The Endless Sandwhich, de Peter Weibel.

Juntament amb aquesta exposició, els dies 14, 15 i 16 de juny Sant Pau acollirà el mapping Cité Mémoire a càrrec dels artistes Michel Lemieux i Victor Pilon en col·laboració amb Michel Marc Bouchard. Aquesta projecció, que rep el suport del Bureau du Québec à Barcelone, ret homenatge al Quebec, convidat d'honor de l'ISEA2022 Barcelona, ja que l'edició anterior, l'ISEA2020 Montreal, va haver de celebrar-se íntegrament en línia.

El centre d'arts Santa Mònica acollirà l'exposició principal de l'ISEA2022 Barcelona, que s'inaugurarà el 9 de juny a les 19 hores i estarà oberta al públic fins al 21 d'agost. Amb el títol "La irrupció", la mostra, curada per Marta Gracia, Jara Rocha i Enric Puig Punyet, exhibirà 32 propostes artístiques —23 peces provinents de la convocatòria pública de l'ISEA2022 Barcelona i seleccionades conjuntament amb el Santa Mònica, 2 peces cedides per la NewArtFoundation i 7 propostes per recórrer l'exposició. "La irrupció" presentarà obres d'artistes internacionals i locals de referència com Robertina Šebjanič, Lauren Lee McCarthy, Eric Berger, Joan Soler-Adillon o Andy Gracie, un conjunt de peces i projectes que indaguen, des de diferents posicions, en la crisi ecològica, climàtica i social que ens travessa. Seguint la nova metodologia del centre que fomenta fórmules de participació horitzontal, els itineraris discursius aniran emergint amb participacions en diversos aspectes i amb la implicació de les comunitats d'artistes residents del Santa Mònica mentre duri l'exposició.

Al seu torn, La Capella acollirà una exposició en què s'establirà un diàleg entre peces de cinc creadors locals (Josep Manuel Berenguer, Anna Carreras, Mónica Rikic, Roc Parés i Yolanda Uriz), provinents de la convocatòria de l'ISEA2022 Barcelona, i obres d'artistes de Barcelona Producció (Anna Pascó, Ariadna Parreu, Mario Santamaría i Estampa). La mostra encreua uns continguts derivats dels dos eixos principals del centre. D'una banda, reuneix una sèrie d'artistes significatius dins les pràctiques artístiques emergents; de l'altra, afavoreix un intens intercanvi generacional en el context barceloní. El que és possible i el que no suposa, a més, una posada en crisi de les possibilitats que ens ofereixen els avenços tecnològics.

Tant l'exposició de Santa Mònica com la de La Capella es presentaran en roda de premsa conjunta el dia 9 de juny, a partir de les 11 hores, amb la presència dels comissaris i els artistes.

Juntament amb aquestes tres mostres a Barcelona, el projecte expositiu s'estendrà també a Reus a través de l'extensió del programa al territori. La Beep Collection torna a la seva ciutat d'origen amb una nova proposta expositiva comissariada per Roberta Bosco i Stefano Caldana , Orígens , que desplegarà en el Centre d'Art Cal Massó una selecció ambiciosa de projectes nous i obres fundacionals de l'art electrònic internacional d'artistes destacats com Joan Fontcuberta, Marcel·lí Antúnez i Rafael Lozano-Hemmer. La mostra, oberta fins al 23 de juliol, inclou RAIN BEATS, de Josecarlos Flórez, la nova producció realitzada gràcies a la beca de la Fundació Privada Reddis de Reus, que s'estrenarà en aquesta ocasió.

Després de la inauguració de l'exposició (demà 26 de maig a les 19 hores), l'artista Alba G. Corral presentarà un mapping a la façana de la modernista Casa Navás.

Més de cinquanta activitats integren la comunitat local al programa

Aquesta 27a. edició de l'ISEA es caracteritza per una implicació de la comunitat local en el programa sense precedents, que ha rebut el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Per fer possible aquesta extensió i arrelament, el nou Hub d'Art, Ciència i Tecnologia de Barcelona, Hac Te, ha creat connexions entre una cinquantena d'entitats de Barcelona i Catalunya, tant fomentant les sinergies entre equipaments de diferents àmbits com alineant la programació d'aquests amb propostes provinents de la convocatòria oberta de l'ISEA2022 Barcelona.

El resultat són exposicions, tallers, projectes a l'aire lliure, visites guiades, taules rodones, xerrades d'artistes i iniciatives escolars que s'articulen a través de quatre àmbits: l'artístic, el museístic i arxivístic, el científic i l'educatiu i que s'estenen per tot Catalunya. Amb aquest desplegament, Hac Te pretén recollir el llegat de l'ISEA2022 Barcelona i continuar els vincles iniciats a través del Simposi, explorant llenguatges i estructures comuns i potenciant l'esperit transdisciplinari del projecte.

En l'àmbit museístic i d'arxius destaca la participació del MACBA, Hangar —centre de producció i recerca artístiques—, i Graner —centre de creació de dansa i arts vives—, en el Second Summit on New Media Art Archiving, on compartiran experiències, idees i tècniques respecte als nous arxius amb altres entitats i professionals internacionals. També s'incorpora a aquesta branca la Xarxa de Biblioteques amb dues exposicions itinerants sobre l'ètica de les màquines i sobre ciència-ficció, i un cicle de conferències amb experts via Instagram.

En l'àmbit artístic, destaca l'aliança amb el Sónar, amb el qual es presenta programació conjunta. En aquest marc, l'ISEA2022 Barcelona col·labora en el SónarÀgora, espai de formació i debat del Sónar+D per a artistes i professionals, mentre que el Sónar copresenta tres sèries de screenings sobre temàtiques com el gènere, l'entorn ambiental, els drets humans o les relacions humans-màquines. Aquesta col·laboració pretén reforçar les sinergies entre la comunitat acadèmica i centrada en la investigació amb els artistes i el seu públic.

En aquest àmbit també cal esmentar la programació amb ESPRONCEDA – Institute of Art & Culture, que del 10 al 18 de juny organitza una exposició amb instal·lacions d'art digital i tallers en col·laboració amb artistes i entitats nacionals i internacionals com Solimán López. El 10 de juny, Casa Amèrica acull Tortuous Drift, performance, de Karla Brunet, amb imatges en moviment i sons gravats en llocs seleccionats de la Mediterrània que recreen una deriva al mar.

Continuant amb l'àmbit científic, aquest posa l'èmfasi en els diàlegs entre artistes i científics, així com en persones de perfil híbrid, alhora que obre els processos de recerca a través de projectes de ciència ciutadana. N'és un exemple el cicle de xerrades, tallers i presentacions que es durà a terme als Jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, on també tindrà lloc un diàleg sobre quàntica i art amb la col·laboració de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), així com la programació dels diàlegs d'estiu que posaran en contacte els artistes escènics presents al festival ZIP del TNC amb professionals de la recerca i la divulgació científica.

Una altra activitat singular és el concert Sons en causa de l'Orquestra del Caos al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), que es podrà escoltar el 15 de juny. Es tracta d'un projecte que registra el patrimoni sonor d'alguns contexts culturals llatinoamericans amb peces escollides per una intel·ligència artificial i, a partir d'aquestes, proposa una instal·lació multifocal de vuit altaveus. Juntament amb la visita a la instal·lació, s'oferirà una sessió divulgativa per a escoles. També cal destacar la participació del BIST a través la dinamització de dues de les obres exposades a Sant Pau per part de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

Finalment, en l'àmbit educatiu, el 10 de juny EINA se suma al programa amb el taller provinent de la convocatòria oberta de l'ISEA2022 Barcelona, Texture Beyond Type de Giorgia Scavo i Angelo Stitz, que convida els participants a utilitzar un editor de text com a eina per crear textures visuals a partir de símbols tipogràfics. També acollirà la instal·lació de Birding the Future, de Krista Caballero i Frank Ekeberg, en què el cant dels ocells advertirà el públic del canvi ambiental. EINA s'afegeix així a les escoles de disseny de Barcelona que col·laboren amb l'ISEA2022 Barcelona: La Llotja, IED i ESDi.

Aquestes confirmacions se sumen a les anunciades a principis d'abril i que inclouen col·laboracions amb entitats com el Cosmocaixa, la Sala Beckett, el Mercat de les Flors o el Foment de les Arts i del Disseny (FAD).

Noves propostes al territori català

Amb propostes impulsades o coorganitzades pel Departament de Cultura, l'ISEA2022 Barcelona pretén estendre a tot el territori l'esdeveniment amb la voluntat de possibilitar l'accés a l'art i cultura digital arreu del país. Concretament, a les activitats ja anunciades al Bòlit (Girona) i al Mèdol (Tarragona) i a l'exposició de Cal Massó (Reus), s'hi sumen noves propostes a sis ciutats de Catalunya. La primera cita serà el 31 de maig a l'ACVic (Vic), on l'artista digital Anna Carreras oferirà una xerrada sobre art generatiu i interactiu i els processos de treball d'aquestes disciplines.

En el marc d'aquesta extensió del programa hi tindran un pes destacat les performances d'artistes nacionals i internacionals. El 4 de juny Lo Pati (Terres de l'Ebre) presentarà Òrbita #3, de Núria Nia & Citlali Hernández, fruit de la barreja de llenguatges de les arts en viu, el live cinema i les eines de livestream. El 10 de juny, M|A|C Mataró Art Contemporani (Mataró) acollirà The Pregnancy Sense. Concert d'una família cyborg, de Moon Ribas i Quim Girón, en què el públic podrà escoltar els batecs del cor de l'embrió a través dels cossos dels artistes. I l'11 de juny serà el torn del KONVENT (Berga) amb We Move Together or Not At All, de Sasha Kleinplatz, una instal·lació coreogràfica amb forma d'hivernacle ple de plantes amb una ballarina movent-se al centre que crearà partitures d'actuació destinades a augmentar la temperatura, la humitat, l'olor i els bacteris.

En paral·lel, l'11 i 12 de juny PLANTA (Balaguer) acollirà la instal·lació CALL OUT, d'Abel Korinsky i Orhan Kavrakogl, recentment guardonada amb la beca ISEA2022 Barcelona concedida per la Fundació Sorigué, i que convida a reflexionar sobre els esforços per reclamar l'espai com a propietat privada. A mitjans de juny, el Tecla Sala (l'Hospitalet de Llobregat) oferirà una visita guiada a quatre mans per l'exposició "Els migdies d'Afeli", en què l'artista presentarà la mostra acompanyat d'un científic.

Ja a l'octubre, La Panera (Lleida) proposa una exploració col·lectiva amb Internet Tour, de Mario Santamaría, que ens convida a conèixer la infraestructura física d'internet, tot visitant els llocs pels quals circulen els nostres missatges, m'agrades, comentaris…

El programa complet de l'ISEA2022 Barcelona està disponible a: https://isea2022.isea-international.org