La importancia de las historias humanas

Las dos periodistas han querido dejar patente la importancia de las redes sociales en los medios de comunicación. Según Sahuquillo, los hilos de Twitter dan la posibilidad de contar historias "más personales". Además, esta periodista considera que las pequeñas historias, las más personales, son las que tienen más impacto. “Dan la posibilidad de empatizar con aquella persona”, añade Sahuquillo. Para ella el periodismo debe combinar “la información geopolítica, con las historias sociales".

No obstante, las dos comunicadoras han querido dejar claro que no hay que confundir la voz del periodista de guerra, con la de los ciudadanos del país. “Porque el informador no debe ser el protagonista”, incide Sahuquillo.

La edad de oro de los podcast

En las jornadas de periodismo móvil, patrocinadas por Vueling y con la colaboración de Movistar, también se han celebrado dos mesas redondas sobre el podcasting y las aplicaciones de información.

"El mundo se está audificando", ha explicado la directora general de Prisa Audio, María Jesús Espinosa de los Monteros. "Estamos viviendo una transición del mundo radio al mundo audio", ha añadido la directiva. A su juicio, este fenómeno "tiene mucho que ver con la intimidad y el individualismo".

Estirando el Chicle y Carne Cruda

Victoria Martín, de Estirando El Chicle, y Javier Gallego, de Carne Cruda, han explicado de primera mano cómo consiguieron poner en marcha sus podcast sin apoyo de los medios tradicionales. Según Martín este tipo de formatos han supuesto una "democratización audiovisual", aunque como corrobora la cómica “aún queda mucho camino por recorrer”.

Por otro lado, en la mesa redonda sobre “Apps de información, el reto de diseñar para el móvil” se han repasado los principales retos y objetivos que persiguen televisiones, radios y diarios para adaptar sus contenidos al mundo digital. Entre otros, también han participado en las sesiones Jordi Liarte, Jefe de Ventas AA.PP. en Telefónica, Jordi Sánchez-Navarro, Director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC o el director general de la agencia Efe en Barcelona, Leandro Lamor.