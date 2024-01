La importància de les històries humanes

Les dues periodistes han explicat l'importància de les xarxes socials per poder comunicar d'una forma més directa. Segons Sahuquillo els fils de Twitter donen la possibilitat de contar històries "més personals". Així mateix, la periodista d'El País considera que les petites històries, les més personals, són les que tenen més impacte, "perquè donen la possibilitat d'empatitzar amb aquella persona", afirma. Per a ella el periodisme ha de combinar "la informació geopolítica i la de les històries socials".

No obstant això, les dues comunicadores han volgut deixar clar que cal no confondre les vivències personals del periodista, amb les històries dels quals viuen allí. "Perquè l'informador no ha de ser el protagonista", incideix Sahuquillo.

El segle d’or dels podcast

En les jornades de periodisme mòbil, patrocinades per Vueling i amb la col·laboració de Movistar, també s'han celebrat dues taules rodones sobre el podcasting i les aplicacions d'informació.

"El món s'està audificando", ha explicat la directora general de pressa Àudio, María Jesús Espinosa de los Monteros. "Estem vivint una transició del món ràdio al món àudio", ha afegit la directiva. Per a ella, aquest fenomen: "té molt a veure amb la intimitat i l'individualisme".

Estirando el Chicle i Carne Cruda

Victoria Martín i Javier Gallego, presentadors en Estirando el Chicle i Carne Cruda, han explicat de primera mà com van aconseguir posar en marxa les seves podcast sense suport dels mitjans tradicionals. Segons Martín aquest tipus de formats han suposat una "democratització audiovisual", encara que com corrobora la còmica “encara queda molt camí per recórrer”.

D'altra banda, en la taula rodona sobre “Apps d'informació, el repte de dissenyar per al mòbil” s'han repassat els principals reptes i objectius que persegueixen televisions, ràdios i diaris per a adaptar els seus continguts al món digital. Entre altres, també han participat en les sessions Jordi Embolicar-te, cap de Vendes AA.PP. en Telefónica, Jordi Sánchez-Navarro, director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC o el director general de l'agència Efe a Barcelona, Leandro Lamor.