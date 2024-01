¿Adiós a Zoom y a Meet? El metaverso se cuela en las reuniones de trabajo

La clave del éxito

Pero ¿cómo cambiará realmente el metaverso nuestra relación con el teletrabajo? En opinión de Manel Fernández Jaria, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, el metaverso hará más potente la conexión entre el mundo físico y el mundo digital y, desde luego, la experiencia humana de comunicación en este entorno será mayor. Según afirma, "necesitaremos un periodo de adaptación parecido al que hemos necesitado hasta asumir de forma generalizada el mundo digital en nuestro modo de vivir actualmente, pero sin duda ocurrirá".

Entre sus potencialidades, el experto en bienestar laboral destaca que las empresas podrán acceder a todo el talento que existe, ya que transformar la barrera física facilitará el acceso a ese talento global. "El metaverso puede aprovechar lo mejor del mundo presencial y lo mejor del mundo digital, y eso puede ser una gran oportunidad para las empresas. Sin duda, impulsará las tres P definidas por John Elkington, experto en responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible: profit, planet y people", sostiene, y añade que en todos los sectores habrá alguna compañía que provocará la disrupción, por lo que "la innovación real se hace necesaria. Habrá que empezar a pensar en llevar a nuestro avatar al estilista".

Eso sí, la presencia física en las empresas no desaparecerá. "Los coches de caballos no se dejaron de utilizar porque los caballos se extinguieran, sino porque encontramos formas más eficientes de trasladarnos y trabajar. Posteriormente, les hemos dado un uso diferente. El metaverso en el trabajo propiciará formas más eficientes de operar. La presencia física en las empresas se utilizará de forma diferente a la que ahora tenemos", señala Manel Fernández Jaria.

Un complemento, no un sustituto

Una de las razones por las que el metaverso no acabará por completo con las reuniones presenciales en el trabajo es que también tiene sus limitaciones. Como explica Pierre Bourdin, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC , en este entorno virtual no dejan de perderse detalles, "incluso en comparación con Zoom, al no ver la cara de los interlocutores. Esta pérdida de contacto real hace que no sea muy recomendable para reuniones críticas o con interlocutores desconocidos, donde la apreciación de la confianza es un factor importante".

En su opinión, aunque estos sistemas son capaces de capturar y trasmitir muchos de los comportamientos no verbales, como la forma en la que estamos actuando o el lugar donde estamos mirando, todavía se les escapan muchos detalles sobre nuestros interlocutores. "Por ejemplo, si están nerviosos, si están atentos o si están convencidos. Por no hablar de todos los aspectos relacionados con la reunión de forma indirecta, pero que influyen igualmente, como si la persona viene a recibirme y me acompaña hasta la sala de reunión, si me ofrece agua o café o de lo que hablamos en los pasillos o en el ascensor llegando a la sala de reunión", añade.

Otro de los obstáculos que destaca el profesor Pierre Bourdin es el de garantizar la seguridad del usuario. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurarnos de que un interlocutor es quien dice ser? "Si todos tienen la apariencia de un avatar, no es tan evidente. De la misma forma, la garantía sobre el uso de los datos generados por esas herramientas también puede ser un problema. Lo que graban las cámaras de los cascos, lo que decimos, lo que escribimos en la pizarra o los documentos que intercambiamos, ¿están seguros? ¿Quién tiene acceso a ellos?", plantea Bourdin.

Por otra parte, el experto en bienestar laboral cree que hay que seguir haciendo esfuerzos para que el teletrabajo no invada el hogar, y debemos aprender a trabajar con el cambio tecnológico. Según Manel Fernández Jaria, aunque afortunadamente el debate sobre la desconexión digital está cada vez más presente, "se necesita una mejor regulación legal y, sobre todo, un cambio organizativo también en el aspecto ético. Proteger nuestro tiempo fuera del trabajo es muy importante para mantener un equilibrio entre productividad y conciliación saludable".