Adeu a Zoom i a Meet? El metavers es cola a les reunions de treball

Com funciona

El metavers és un conjunt d'experiències a què podem accedir mitjançant aplicacions com Horizon Workrooms, creada per Meta, l'antic Facebook, que permet fer una immersió en un entorn virtual en què veiem els altres participants de la reunió. Com explica Lluís Villarejo, si tenim unes ulleres de realitat virtual, podem crear el nostre propi avatar, personalitzar-lo i veure la resta de persones en forma d'avatar en un mateix espai, ja sigui una oficina, un lloc a l'aire lliure o l'entorn triat. El nostre avatar respondrà als moviments que fem i, quan parlem, mourà els llavis. "No deixes de veure avatars, però és una experiència bastant realista. Un dels avantatges que té és que et pots moure per aquest espai virtual, canviar de posició, situar la gent des d'una perspectiva que et vegin tots a tu si has de fer una presentació o asseure't en una taula rodona si has de participar en un debat".

A més, té altres funcionalitats. Per exemple, permet compartir recursos com una presentació de PowerPoint, fotos, un document, etc. "Tot això es visualitza en una pantalla gran dins d'aquest espai virtual perquè doni suport al que estàs fent. A més, tens una pissarra en la qual tant tu com tots els altres membres de la reunió podeu dibuixar i treballar conceptes de manera col·laborativa", assenyala Villarejo.

En resum, facilita que totes les dinàmiques que es generen en una reunió d'aquest tipus en realitat virtual s'acostin més al que és una reunió física. I aquest és l'objectiu d'aquesta mena de programari: continuar fent el que fèiem en una reunió presencial, però a distància, sempre que tinguem unes ulleres de realitat virtual, que permeten aprofitar al màxim totes les característiques de l'aplicació. Perquè, tot i que també podem accedir al metavers des d'un telèfon, un portàtil o un ordinador de sobretaula sense necessitat de tenir unes ulleres de realitat virtual i participar-hi igualment, en aquest cas el nostre avatar no estarà representat a la reunió —el que veuran les altres persones és la imatge del vídeo, com si veiessin un participant de Zoom— i tampoc no podrem accedir a la pissarra virtual.