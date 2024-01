La solución al problema pasa por más transparencia y justicia

"El camino para prevenir más casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia lo han abierto muchos países: comisiones y más comisiones, justicia restaurativa y reparación a las víctimas", señala Marc Balcells. "El negacionismo es perjudicial para la Iglesia y para la víctima, a la que se le niega el propio estatus de víctima. Desde el punto de vista académico, pretendemos hacer ciencia, descubrir patrones e intentar esclarecer las causas de la problemática", añade.

De acuerdo con las conclusiones del estudio, es crucial entender que el abuso sexual a menores no solo está relacionado con aspectos individuales, sino también con cuestiones institucionales y culturales, desde la selección o la formación del clero hasta la propia forma de percibir el posible delito. El desafío está en aceptar que el asunto debe ser abordado en todas sus dimensiones y en emprender reformas institucionales y culturales, así como mejorar el apoyo al clero. El estudio concluye que es necesario normalizar un debate en el interior de las instituciones eclesiásticas sobre todos estos temas.

Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 16, paz, justicia e instituciones sólidas .

Artículo de referencia

Tamarit, J. M.; Balcells, M. "Between Sanctity and Real Life: Child Sexual Abuse in the Catholic Church in Spain". Sexual Abuse. Marzo del 2022. DOI: 10.1177/10790632221078292

UOC R&I

La investigación e innovación (I+D+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-Learning Research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.