La solució al problema exigeix més transparència i justícia

"El camí per prevenir més casos d'abusos sexuals a menors a l'Església l'han obert molts països: comissions i més comissions, justícia restaurativa i reparació a les víctimes", assenyala Marc Balcells. "El negacionisme és perjudicial per a l'Església i per a la víctima, a la qual es nega l'estatus de víctima. Des del punt de vista acadèmic, el que pretenem és fer ciència, descobrir patrons i intentar esclarir les causes de la problemàtica", afegeix.

D'acord amb les conclusions de l'estudi, és crucial entendre que l'abús sexual a menors no solament està relacionat amb aspectes individuals, sinó també amb qüestions institucionals i culturals, des de la selecció o la formació del clergat fins a la manera com es percep el possible delicte. El desafiament rau a acceptar que l'afer ha de ser abordat en totes les dimensions i emprendre reformes institucionals i culturals, així com millorar el suport al clergat. L'estudi conclou que cal normalitzar un debat a l'interior de les institucions eclesiàstiques sobre tots aquests temes.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 16, pau, justícia i institucions sòlides.

