El negocio de los datos

Y todas estas aplicaciones son gratuitas. Por norma general, tienen versiones de pago con información más exhaustiva para quienes buscan el embarazo, medidas de contracepción o, por motivos de salud. De esta manera, y tal y como dice la vieja máxima de la publicidad: cuando no pagas por un producto es que el producto eres tú. Maria Olivella, Coordinadora de la Unidad de Igualdad de la UOC defiende esta teoría, no obstante, la especialista insiste en que “es un hecho que las empresas de software se sostienen con la venta de datos. No pasa con todas las plataformas, pero, a día de hoy, por utilizar un teléfono ya estás informando tú ubicación o donde estás comprando”.

El caso más sonado fue el de la aplicación Flo, una de las apps menstruales más populares en Estados Unidos. En el año 2018, una investigación del Wall Street Journal descubrió que esta aplicación informaba a Facebook cuando una usuaria tenía la regla o si tenía la intención de quedarse embarazada. A raíz de la información, Flo se sometió a una revisión independiente de su política de privacidad y tomó medidas al respecto.

Aquí en España, Eticas Research & Consulting, una empresa española especializada en auditorias tecnológicas, elaboró un informe donde se analizaba la actividad de estas empresas. La conclusión era clara: la mayoría comparten datos a terceros y con fines comerciales. “El problema es que eliminando la app tampoco te salvas de que no lo sepan, ya se ha visto que la extrema derecha global utiliza otro tipo de mecanismos, como las amistades de Facebook, las búsquedas en Internet o el tiempo que se pasa en una clínica. La cuestión no es la tecnología en sí, el problema es que estamos ante una recesión de los derechos de las mujeres”, insiste Olivella.

La normativa europea vs. la americana

Este negocio silencioso se puso en manifiesto cuando Facebook compró la aplicación WhatsApp por más de 21.800 millones de dólares, o la que cerró unos años antes Google, cuando adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares. Según los expertos, ni Facebook ni Google desembolsaron esas cantidades por la estructura tecnológica de estas plataformas. Ya no era una información secreta, lo que realmente se quería era el número de usuarios que tenían detrás. “Una cosa es que Facebook trate los datos y los ‘explote’ para insertar publicidad segmentada, y otra cosa es que les dé acceso a terceras empresas y sin el consentimiento del usuario”, explica Córcoles y, este último punto es donde se abre el debate de las apps menstruales.

De ahí que tras el fallo de Roe contra Wade, muchas activistas alzaron la voz porque, ahora, estos datos de miles de mujeres pueden tener consecuencias penales. “Parece que se trate de una medida utilizada para denunciar la retrógrada penalización del aborto en este país. Aquí hacerlo sería desproporcionado, pues una medida así sería muy invasiva de la intimidad y de los datos personales que son derechos fundamentales y ambos derechos gozan de una protección reforzada en Europa”, opina Juan Creix.

En el viejo continente la protección de los datos personales está protegida por el Reglamento (UE) 2018/1725 y existen distintas autoridades encargadas de la supervisión de su cumplimiento como la Agencia Española de Protección de Datos. Sin embargo, al otro lado del charco sí que podría ocurrir esta situación. “Se ha demostrado que harán uso de cualquier herramienta con tal de criminalizar a la mujer, así que lo que queda es crear tejidos de solidaridad para combatir esta regresión social y no poner el foco únicamente en la aplicaciónes porque el problema va mucha más allá”, concluye Olivella.