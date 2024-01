El negoci de les dades

Totes aquestes aplicacions són gratuïtes. Per norma general, ofereixen versions de pagament amb informació més exhaustiva per a qui busqui l'embaràs, a més de mesures de contracepció o per motius de salut. D'aquesta manera, i tal com diu l'antiga màxima de la publicitat, quan no pagues per un producte és que el producte ets tu. Maria Olivella, coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la UOC, defensa aquesta teoria. No obstant això, l'especialista insisteix que "és un fet que les empreses de programari se sostenen amb la venda de dades". "No passa amb totes les plataformes, però, avui dia, pel fet d'utilitzar un telèfon ja estàs informant de la teva ubicació o d'on estàs comprant", afirma Olivella.

El cas més sonat va ser el de Flo, una de les aplicacions menstruals més populars dels Estats Units. L'any 2018, una investigació del Wall Street Journal va descobrir que aquesta aplicació informava Facebook quan una usuària tenia la regla o si tenia la intenció de quedar-se embarassada. Arran de la informació, Flo es va sotmetre a una revisió independent de la seva política de privacitat i va prendre mesures sobre aquest tema.

Aquí, a Espanya, la firma especialitzada a auditar els algorismes d'empreses tecnològiques Eticas Research & Consulting va elaborar un informe on s'analitzava l'ús de les dades íntimes per part de les aplicacions menstruals més populars del mercat. I la conclusió era clara: la majoria d'aplicacions comparteixen dades amb tercers amb finalitats comercials. "El problema és que eliminant l'aplicació tampoc et salves que ho sàpiguen; ja s'ha vist que l'extrema dreta global utilitza un altre tipus de mecanismes, com ara les amistats de Facebook, les cerques a internet o el temps que es passa en una clínica. La qüestió no és la tecnologia en si: el problema és que estem davant d'una recessió dels drets de les dones", insisteix Olivella.

La normativa europea vs. l'americana

Aquest negoci silenciós es va posar de manifest quan Facebook va comprar l'aplicació WhatsApp per més de 21.800 milions de dòlars, o quan, uns anys abans, Google va adquirir YouTube per 1.650 milions de dòlars. Segons els experts, ni Facebook ni Google van pagar aquestes quantitats per l'estructura tecnològica d'aquestes plataformes. Ja no era una informació secreta: el que realment es volia saber era el nombre d'usuaris que hi havia darrere. "Una cosa és que Facebook tracti les dades i les 'exploti' per inserir publicitat segmentada, i una altra és que doni accés a terceres empreses sense el consentiment de l'usuari", explica Córcoles. En aquest últim punt és on s'obre el debat de les aplicacions menstruals.

Així, després de l'abolició del Roe contra Wade, moltes activistes van alçar la veu perquè, ara, aquestes dades poden tenir conseqüències penals. "Sembla que es tracti d'una mesura utilitzada per a denunciar la retrògrada penalització de l'avortament en aquest país. Aquí fer-ho seria desproporcionat, fer-ho es molt invasiu, la intimitat es un dret fonamental i gaudeix d'una protecció reforçada a Europa", opina Juan Creix.

De fet, al Vell Continent, la protecció de les dades personals està protegida pel Reglament (UE) 2018/1725, i a més a més, a Espanya, també tenim l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. No obstant això, a l'altre costat de l'oceà, sí que podria ocórrer aquesta situació. "S'ha demostrat que faran ús de qualsevol eina amb la condició de criminalitzar a la dona, així que ens queda com a col·lectiu és crear teixits de solidaritat per a combatre aquesta regressió social. No s'ha de posar el focus únicament amb les aplicacions menstruals, el problema va més enllà", conclou Olivella.