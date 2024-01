Precios que se incrementan con un cargo inesperado justo antes de hacer el pago, temporizadores engañosos sobre la cantidad de existencias disponibles o la obligación de registrarse para poder acceder a un servicio son algunos de los llamados patrones oscuros. Se trata de prácticas de las plataformas digitales que intentan engañar, coaccionar o manipular a los consumidores para que tomen decisiones que a menudo no son las mejores para sus intereses. Un nuevo informe, publicado en abierto y liderado por Francisco Lupiáñez-Villanueva, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y cofundador de Open Evidence, con la participación de BDI Research (Block de Ideas) y BrainSigns, muestra que este tipo de prácticas comerciales desleales hacia el consumidor "prevalecen y son utilizadas cada vez más por empresas de todos los tamaños, no solo por las grandes plataformas". El estudio, financiado por la Comisión Europea, también demuestra que la exposición a patrones oscuros (dark patterns) y las prácticas comerciales de personalización manipuladora llevan a los consumidores a "tomar decisiones que de otro modo no habrían tomado". Asimismo, destaca que los remedios deben ir "más allá de la autorregulación".

"Los patrones oscuros y la personalización manipuladora pueden generar daños financieros, pérdida de autonomía y privacidad, cargas cognitivas y daños mentales. Asimismo, pueden generar preocupaciones sobre el bienestar colectivo debido a los efectos perjudiciales sobre la competencia, la transparencia de precios y la confianza en el mercado. Ante esta situación, las soluciones deben involucrar a las empresas y a la comunidad de diseñadores web, así como identificar prácticas regulatorias más efectivas", subraya Francisco Lupiáñez-Villanueva.