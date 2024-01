Increment de la personalització manipuladora a partir de dades

L'informe també analitza l'anomenada personalització manipuladora, és a dir, pràctiques de manipulació que intenten aprofitar les vulnerabilitats dels consumidors (en molts casos, gràcies a les dades personals compartides pels mateixos usuaris). "Es tracta de pràctiques molt difícils de detectar, a causa de la complexitat de rastrejar quina classificació personalitzada, oferta, preu o publicitat es va presentar als consumidors individuals en un moment específic, i quins criteris i dades objectives es van utilitzar per fer-ho", detalla l'investigador.

Sobre la prevalença d'aquestes pràctiques, l'informe indica que es preveu que les empreses faran un "ús més extens de les pràctiques de personalització a partir de dades i que les combinaran amb patrons foscos".

Falta de consciència del consumidor

Una altra de les conclusions de l'informe és que hi ha una falta de consciència per part del consumidor sobre l'ús d'aquesta mena de pràctiques deslleials. Amb tot, quan és capaç d'identificar-les, les percep negativament. "La capacitat del consumidor mitjà per discernir l'ús d'aquestes pràctiques és força limitada, i —cosa encara més preocupant— sembla que els consumidors accepten la presència de pràctiques deslleials com a part de la seva experiència digital normal i s'hi han acostumat", destaquen els investigadors.

Impacte en el comportament

Els investigadors també van fer dos experiments per avaluar l'impacte d'aquesta mena de pràctiques en el comportament dels consumidors. En primer lloc, mitjançant un experiment en línia, van comprovar si l'exposició a patrons foscos fa que els usuaris prenguin decisions que no prendrien en un altre cas; és a dir, si hi ha una violació dels criteris establerts per la Directiva sobre les pràctiques comercials deslleials (DPCD) de la Comissió Europea. L'experiment, en què van participar 7.430 consumidors de Bulgària, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya i Suècia, demostra que pràctiques com la informació oculta o la manipulació emocional dels participants tenen un impacte en la decisió transaccional dels consumidors i fan que les seves decisions siguin inconsistents respecte a les seves preferències inicials.

L'experiment també va revelar que no tots els consumidors són igual de susceptibles pel que fa a l'efecte d'aquestes pràctiques: en general, els consumidors vulnerables tenen més probabilitats de prendre decisions inconsistents (50,89 %) que els consumidors mitjans (47,24 %) quan són exposats a patrons foscos. A més, també va detectar que és més probable que alguns subgrups de la població prenguin decisions inconsistents, com els participants de més edat i els que tenen un nivell educatiu més baix.

El segon experiment, fet amb 120 participants, va mesurar les reaccions neurofisiològiques i psicològiques dels consumidors davant pràctiques deslleials en tres estats membres (Itàlia, Alemanya i Espanya). Els resultats suggereixen que els patrons foscos poden alterar la presa de decisions dels consumidors, però no es van detectar efectes neurofisiològics significatius d'aquestes pràctiques.

Adaptar el marc legal a les noves pràctiques

Els investigadors també han analitzat el marc legal europeu per valorar la protecció del consumidor davant el creixement d'aquestes pràctiques deslleials. En aquest context, l'informe conclou que "caldrien alguns ajustos legislatius per respondre millor als patrons foscos i a la personalització manipuladora".

Una altra de les conclusions és que les mesures basades en la transparència són "ineficaces" per contrarestar patrons foscos i pràctiques de personalització manipuladora tant per als consumidors mitjans com per als més vulnerables. En canvi, assenyala que les mesures que tenen més potencial per reduir el perjudici del consumidor serien la prohibició de les pràctiques més nocives, que encara no estan incloses a la llista negra de pràctiques de la DPCD. A més, també planteja la necessitat d'imposar un disseny just a les empreses i suggereix que siguin les empreses les que tinguin la responsabilitat de demostrar que el disseny de les seves plataformes virtuals i la seva estratègia comercial respecta la llei.

Finalment, l'informe subratlla que aquestes regulacions s'han de complementar amb la involucració directa de les empreses i la comunitat de dissenyadors de pàgines web, per exemple, mitjançant el desenvolupament de pautes i exemples pràctics que els permetin determinar prèviament si les pràctiques en qüestió poden ser deslleials. "La combinació d'aquestes mesures podria ajudar a impulsar un entorn digital en què els comerciants assumeixin més responsabilitat cap als consumidors", conclou l'investigador.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 9, indústria, innovació i infraestructures.