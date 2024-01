Claves para entender el momento económico que está atravesando América Latina

Recesión económica: ¿cierto o no?

El profesor considera que el mundo no vive aún una recesión económica. Sin embargo, no descarta que se pueda dar una, ya que, si los bancos centrales de Estados Unidos y Europa sobrerreaccionan ante la inflación, pueden inducirla. No obstante, indica que "también existe el riesgo de que no hagan lo suficiente para frenar la inflación y esta termine consumiendo los salarios reales de los trabajadores, lo cual es otra forma de sufrimiento que no necesariamente se asocia a un mayor desempleo". Ante esto, recomienda mantener un balance óptimo de la inflación a través de políticas públicas que no afecten a los trabajadores.

El enfoque macroeconómico se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de variables como el comportamiento general de los precios, el monto total de bienes y servicios producidos, el nivel de empleo y el tipo de cambio, entre otros factores. De acuerdo con esto, la economía global es una red compleja de conexiones que puede verse afectada por cualquier situación ya mencionada. Por ejemplo, la interrupción de las cadenas productivas durante la pandemia provocó la disminución de bienes en circulación, que subieron de precio.