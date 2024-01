Claus per entendre el moment econòmic que travessa l'Amèrica Llatina

L'augment del cost de vida, l'increment de la demanda i la limitació de l'oferta són alguns efectes que ha deixat la pandèmia a escala mundial, que se sumen a la crisi derivada de l'impacte econòmic i social de la guerra d'Ucraïna.

Segons la Comissió Econòmica per a l'Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL), "els països de la regió s'enfronten a una desacceleració de l'activitat econòmica, a una recuperació lenta i desigual dels mercats laborals i a un augment de la pressió inflacionària". Això comporta l'augment dels nivells de pobresa i inseguretat alimentària.

Per a l'expert Jorge Mario Uribe Gil, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), els canvis econòmics que s'han vist a la regió es deuen principalment al canvi de les condicions monetàries als Estats Units. "En particular, la preocupació per les pressions inflacionàries ha portat fa poc la Reserva Federal dels Estats Units i el Banc Central Europeu a canviar les postures monetàries laxes de les últimes dècades", destaca.

Segons el professor Uribe, com que s'apugen les taxes d'interès de referència als Estats Units, molts dels capitals que buscaven més rendiments a l'Amèrica Llatina tornen a aquest país, a causa de l'alta rendibilitat i la disminució del risc. Això, al seu torn, comporta que els inversors internacionals liquidin les seves posicions en moneda local, fet que genera depreciacions en tota la regió i fins i tot a escala mundial.

D'altra banda, a l'alt cost dels béns importats —que es tradueixen en l'efecte inflacionari que té aquesta mateixa depreciació— s'hi sumen les pressions inflacionàries globals. Aquestes pressions provenen de l'increment dels preus de matèries primeres energètiques —com ara el gas natural i els productes agrícoles—, a causa de la guerra d'Ucraïna, i de les interrupcions en les cadenes globals de producció i de subministraments, causades, en part, per les polítiques implementades per respondre a l'emergència sanitària de la COVID-19.

"Els països que surten més ben parats en termes d'inflació són els que estan dolaritzats, perquè per construcció no s'enfronten al component extern que contribueix a la inflació. També hi ha diferències marcades per factors com el nivell de deute extern de cada país, l'estabilitat política, les regles d'inversió estrangera, etcètera. En el panorama general, encara és molt aviat per parlar de clars guanyadors a la regió", indica el professor Uribe.

Davant d'aquesta situació, el fet que l'Equador tingui una economia dolaritzada pot representar un petit benefici, ja que en situacions com l'actual el govern no s'ha de preocupar pels efectes de la depreciació d'una moneda local.

Un escenari de depreciació de les monedes locals representa una facilitat per al sector empresarial, que pot competir en preus amb empreses de l'exterior. "No obstant això, a causa de la gran dependència d'exportació de matèries primeres a la regió, es tracta d'un benefici incert, ja que els preus dels commodities (que actualment són alts) es poden revertir i caure de manera que s'evaporin aquests ingressos més elevats per increments en el volum d'exportació", assegura el professor.