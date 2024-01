Análisis de los mecanismos de percepción lingüística y gestual

En concreto, este equipo de trabajo va a estudiar los mecanismos prosódicos y gestuales que contribuyen al desarrollo infantil y a la capacidad de comprensión del lenguaje y la comunicación de los menores más allá de la literalidad de las palabras. "El lenguaje es una percepción compleja porque depende mucho de la intención con la que queremos transmitir los argumentos en cada momento y de la persona con la que nos comunicamos. Es más, en la interpretación del mensaje nos influencian muchos factores de nuestro entorno y de nuestro contexto, como puede ser el cansancio cognitivo o lo que creemos que quieren decir los demás, y todo esto afecta a la finalidad y a la comprensión del lenguaje. Captar los matices entonativos y los gestos que acompañan el habla, como la entonación y la gestualidad, puede ayudar a los niños y niñas con problemas de procesamiento gramatical y sociocognitivo a interpretar esta intención comunicativa de los demás", recalca la responsable del trabajo.

De este modo, el proyecto analizará la comprensión del lenguaje en unos 250 menores de entre 5 y 10 años de distintos centros educativos de Cataluña que presentan un desarrollo típico, un trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) o un trastorno del espectro autista (TEA), y comparará los resultados entre estos tres grupos.

"En este caso, los niños y niñas con autismo, por ejemplo, no tienen tantas dificultades con el lenguaje, sino más bien con el contenido social y comunicativo de las interacciones, pero estas dificultades pueden repercutir también en el lenguaje. Además, tienen dificultades para integrar información procedente de varios sentidos. Por ello, en este proyecto queremos ver si la prosodia y la gestualidad pueden ayudarlos a descifrar de forma más sencilla y rápida la información que les transmitimos", afirma Esteve-Gibert.

En España, se estima que los menores que padecen un trastorno del espectro autista alcanzan los 50.000. Por su parte, se calcula que el trastorno del desarrollo del lenguaje o TDL (también llamado trastorno específico del lenguaje, TEL) tiene una incidencia de cerca del 7 % de la población infantil, lo que supone unos 300.000 menores de 12 años. Ambos trastornos conllevan problemas en el habla y la compresión, así como en la capacidad de expresar opiniones, pensamientos y sentimientos.

Además, también se va a evaluar en tiempo real cómo procesan los menores los matices lingüísticos y prosódicos del discurso, así como la gestualidad. En este sentido, aspectos como la entonación, el ritmo del habla, los movimientos corporales, los gestos y las expresiones faciales tienen un papel muy importante para la comprensión completa y precisa del mensaje. Todo ello, de forma indirecta.

"Utilizar metodologías que evalúen la comprensión del lenguaje de forma indirecta es muy adecuado porque, si no, no sabemos nunca si los niños y niñas no responden porque no comprenden lo que les decimos o porque tienen dificultades a la hora de producir la respuesta, especialmente en casos de trastornos del neurodesarrollo", explica la investigadora de la UOC.