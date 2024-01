Anàlisi dels mecanismes de percepció lingüística i gestual

En concret, aquest equip de treball estudiarà els mecanismes prosòdics i gestuals que contribueixen al desenvolupament infantil i a la capacitat de comprensió del llenguatge i la comunicació dels menors més enllà de la literalitat de les paraules. "El llenguatge és una percepció complexa perquè depèn molt de la intenció amb què volem transmetre els arguments en cada moment i de la persona amb qui ens comuniquem. És més, en la interpretació del missatge hi influeixen molts factors de l'entorn i del context, com ara el cansament cognitiu o el que pensem que volen dir els altres, i tot això afecta la finalitat i la comprensió del llenguatge. Captar els matisos entonatius i els gestos que acompanyen la parla, com ara l'entonació i la gestualitat, pot ajudar els infants amb problemes de processament gramatical i sociocognitiu a interpretar aquesta intenció comunicativa dels altres", destaca la responsable de l'estudi.

D'aquesta manera, el projecte analitzarà la comprensió del llenguatge en uns 250 menors d'entre 5 i 10 anys de diferents centres educatius de Catalunya que presenten un desenvolupament típic, un trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) o un trastorn de l'espectre autista (TEA), i compararà els resultats entre aquests tres grups.

"En aquest cas, els infants amb autisme, per exemple, no tenen tantes dificultats amb el llenguatge, sinó més aviat amb el contingut social i comunicatiu de les interaccions, però aquestes dificultats també poden repercutir en el llenguatge. A més, tenen dificultats per integrar informació procedent de diversos sentits. Per això, en aquest projecte volem veure si la prosòdia i la gestualitat els poden ajudar a desxifrar més fàcilment i més ràpidament la informació que els transmetem", afirma Esteve-Gibert.

A Espanya, s'estima que els menors que tenen un trastorn de l'espectre autista arriben a 50.000. D'altra banda, es calcula que el trastorn del desenvolupament del llenguatge o TDL (també anomenat trastorn específic del llenguatge, TEL) té una incidència de prop del 7 % de la població infantil, fet que representa uns 300.000 menors de 12 anys. Els dos trastorns comporten problemes en la parla i la compressió, així com en la capacitat d'expressar opinions, pensaments i sentiments.

A més, també s'avaluarà en temps real com processen els menors els matisos lingüístics i prosòdics del discurs, a més de la gestualitat. En aquest sentit, aspectes com l'entonació, el ritme de la parla, els moviments corporals, els gestos i les expressions facials tenen un paper molt important a l'hora d'entendre el missatge de manera completa i precisa. Tot això, indirectament.

"Fer servir metodologies que avaluïn la comprensió del llenguatge de manera indirecta és molt adequat perquè, si no, no sabem mai si els infants no responen perquè no entenen el que els diem o perquè tenen dificultats a l'hora de produir la resposta, especialment en casos de trastorns del neurodesenvolupament", explica la investigadora de la UOC.