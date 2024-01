Casi siete de cada diez menores de entre diez y quince años ya tienen móvil, según la última encuesta elaborada por el INE. Mediante este dispositivo, también tienen acceso a cientos de miles de aplicaciones infantiles, dirigidas especialmente a ellos, con las que entretenerse y aprender. Sin embargo, que esas aplicaciones hayan sido desarrolladas para el público infantil no significa que todas sean seguras en lo que respecta a su privacidad: según el estudio "Won’t Somebody Think of the Children?" Examining COPPA Compliance at Scale , el 57 % de las aplicaciones infantiles gratuitas más populares de Estados Unidos vulnera la privacidad de los menores. De hecho, el 19 % de las aplicaciones para niños analizadas recopila identificadores u otra información de identificación personal a través de terceros sin ajustarse a los mecanismos de protección exigidos por la normativa.

"Afortunadamente, tanto Google con Android como Apple con iOS se han vuelto más estrictos en los permisos que podemos dar a las aplicaciones. Pero, aun así, sigue habiendo vulneraciones importantes. Y, si eso es un problema para un adulto, aún lo es más para los niños, que deberían tener más protección", señala César Córcoles, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Córcoles añade que, aunque en ocasiones es el mismo desarrollador de la aplicación el que recopila los datos, con frecuencia se utiliza un kit de desarrollo de software, llamado SDK, para acceder a esos datos. "El problema es que muchas veces los desarrolladores no leen la licencia de ese SDK que están utilizando. Pero, si la leyeran, se darían cuenta de que están recopilando datos de niños, algo que podría ser ilegal", indica. En este sentido, Sergio de Juan-Creix, profesor colaborador de Derecho del grado de Comunicación de la UOC y abogado especializado en derecho digital del despacho Croma Legal, explica que cualquier tratamiento de datos personales, sean de menores o no, debe ser informado a los interesados. Además, se debe contar con una base legal para dicho tratamiento, como por ejemplo el consentimiento, que en el caso de los menores de catorce años debe ser otorgado por los padres o tutores legales.