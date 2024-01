Gairebé set de cada deu menors d'entre deu i quinze anys ja tenen mòbil, segons l'última enquesta elaborada per l'INE. Mitjançant aquest dispositiu, també tenen accés a centenars de milers d'aplicacions infantils, dirigides especialment a ells, amb les quals s'entretenen i aprenen. No obstant això, que aquestes aplicacions hagin estat desenvolupades per al públic infantil no significa que totes siguin segures pel que fa a la privacitat: segons l' estudi "Won’t Somebody Think of the Children?" Examining COPPA Compliance at Scale , el 57 % de les aplicacions infantils gratuïtes més populars dels Estats Units vulnera la privacitat dels menors. De fet, el 19 % de les aplicacions per a nens analitzades recopila identificadors o altra informació d'identificació personal a través de tercers sense ajustar-se als mecanismes de protecció exigits per la normativa.

"Afortunadament, tant Google amb Android com Apple amb iOS s'han tornat més estrictes en els permisos que podem donar a les aplicacions. Però, així i tot, hi continua havent vulneracions importants. I, si això és un problema per a un adult, encara ho és més per als nens, que haurien de tenir més protecció", assenyala César Córcoles, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Córcoles afegeix que, tot i que a vegades és el mateix desenvolupador de l'aplicació el que recopila les dades, amb freqüència s'utilitza un paquet de desenvolupament de programari, anomenat SDK, per accedir a aquestes dades. "El problema és que moltes vegades els desenvolupadors no llegeixen la llicència d'aquest SDK que estan utilitzant. Però, si la llegissin, s'adonarien que estan recopilant dades de nens, cosa que podria ser il·legal", indica.

En aquest sentit, Sergio de Juan-Creix, professor col·laborador de Dret del grau de Comunicació de la UOC i advocat especialitzat en dret digital del despatx Croma Legal, explica que qualsevol tractament de dades personals, siguin de menors o no, ha de ser informat als interessats. A més, s'ha de disposar d'una base legal per a aquest tractament, com ara el consentiment, que en el cas dels menors de catorze anys ha de ser atorgat pels pares o tutors legals.