Incremento de la personalización manipuladora a partir de datos

En el informe también se ha analizado la llamada personalización manipuladora, es decir, prácticas de manipulación que tratan de aprovechar las vulnerabilidades de los consumidores (en muchos casos, gracias a los datos personales compartidos por los propios usuarios). "Se trata de prácticas muy difíciles de detectar, dada la complejidad de rastrear qué clasificación personalizada, oferta, precio o publicidad se presentó a los consumidores individuales en un momento específico, y qué criterios y datos objetivos se utilizaron para ello", explica el investigador.

Sobre la prevalencia de estas prácticas, el informe señala que se prevé que las empresas harán un "mayor uso de las prácticas de personalización a partir de datos y que las combinarán con patrones oscuros".

Falta de conciencia del consumidor

Otra de las conclusiones del informe es que existe una falta de conciencia del consumidor sobre el uso de este tipo de prácticas desleales. Sin embargo, una vez son capaces de identificarlas, las perciben negativamente. "La capacidad del consumidor promedio para discernir el uso de estas prácticas es bastante limitada, y —lo que es aún más preocupante— los consumidores parecen aceptar la presencia de prácticas desleales como parte de su experiencia digital normal y se han acostumbrado a ella", destacan los investigadores.

Impacto en el comportamiento

Los investigadores también realizaron dos experimentos para evaluar el impacto de este tipo de prácticas en el comportamiento de los consumidores. En primer lugar, mediante un experimento en línea, comprobaron si la exposición a patrones oscuros lleva a los usuarios a tomar decisiones que de otro modo no hubieran tomado; es decir, si hay una violación de los criterios establecidos por la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (DPCD) de la Comisión Europea. El experimento, en el que participaron 7.430 consumidores de Bulgaria, Alemania, Italia, Polonia, España y Suecia, demuestra que prácticas como la información oculta o la manipulación emocional de los participantes tienen un impacto en la decisión transaccional de los consumidores y hacen que sus decisiones sean inconsistentes respecto a sus preferencias iniciales.

El experimento también reveló que no todos los consumidores son igual de susceptibles a los efectos de estas prácticas: en general, los consumidores vulnerables tienen más probabilidades de tomar decisiones inconsistentes (50,89 %) que los consumidores promedio (47,24 %) cuando están expuestos a patrones oscuros. Además, también detectó que es más probable que algunos subgrupos de la población tomen decisiones inconsistentes, como los participantes de mayor edad y los que tienen niveles educativos más bajos.

El otro experimento, realizado con 120 participantes, midió las reacciones neurofisiológicas y psicológicas de los consumidores ante prácticas desleales en tres estados miembros (Italia, Alemania y España). Los resultados sugieren que los patrones oscuros pueden alterar la toma de decisiones de los consumidores, pero no se encontraron efectos neurofisiológicos significativos de estas prácticas.

Adaptar el marco legal a las nuevas prácticas

Los investigadores también han analizado el marco legal europeo para valorar la protección del consumidor ante el crecimiento de estas prácticas desleales. En este contexto, el informe concluye que serían "necesarios algunos ajustes legislativos para responder mejor a los patrones oscuros y a la personalización manipuladora".

Otra de las conclusiones es que las medidas basadas en la transparencia son "ineficaces" para contrarrestar patrones oscuros y prácticas de personalización manipuladora tanto para los consumidores promedio como para los que son más vulnerables. En cambio, señala que las medidas que tienen más potencial para reducir el perjuicio del consumidor serían la prohibición de las prácticas más dañinas, que aún no están incluidas en la lista negra de prácticas contenida en la DPCD. Además, también plantea la necesidad de imponer un diseño justo a las empresas y sugiere que sean estas quienes tengan la responsabilidad de demostrar que el diseño de sus plataformas virtuales y su estrategia comercial cumple con la ley.

Por último, el informe subraya que estas regulaciones deben complementarse con la involucración directa de las empresas y la comunidad de diseñadores de páginas web, por ejemplo, mediante el desarrollo de pautas y ejemplos prácticos que les permitan determinar previamente si las prácticas que están considerando pueden ser desleales. "La combinación de estas medidas podría ayudar a impulsar un entorno digital en el que los comerciantes asuman una mayor responsabilidad hacia los consumidores", concluye el investigador.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible ( ODS ) 9, industria, innovación e infraestructura .

Informe de referencia:

European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Lupiáñez-Villanueva, F., Boluda, A., Bogliacino, F., et al., Behavioural study on unfair commercial practices in the digital environment : dark patterns and manipulative personalisation : final report, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2838/859030

