Retos de la cuarta revolución industrial

A pesar de que la industria 4.0 ya es una realidad, en opinión de los expertos aún se encuentra en un estado muy embrionario en la mayoría de industrias manufactureras, sobre todo las pymes. Por eso, uno de los retos que esta revolución tiene aún pendiente es una apuesta decidida de las empresas por ella, introduciendo recursos para poco a poco poder digitalizar procesos y lograr así que no queden relegadas. "La primera barrera ante la digitalización son las personas, y esto es lo primero que hay que superar para poder avanzar hacia una industria más inteligente y digital", afirma Sergio Morales.

Sin embargo, no es el único reto que afrontar. Como explica Arturo Sánchez, uno de los ganadores del premio al mejor trabajo final de máster (TFM) de Industria 4.0, que también intervendrá en la VI Jornada de Industria 4.0, "al haber tanta robotización, uno de los desafíos es lograr que el desplazamiento de las personas en pro de los robots no se convierta en un problema. Las personas que no tienen la especialidad que requiere la industria 4.0 tendrán que poder seguir trabajando, aunque sea en diferentes áreas".

Además, será necesario idear una red que soporte todos los sistemas que van a estar conectados, así como intentar descentralizar las fábricas. "Si empezamos a repartir microfábricas por todo el mundo en lugar de concentrarlas en un solo país, podría lograrse que todos esos empleados poco especializados puedan trabajar, y, al mismo tiempo, no tendremos problemas de suministros en un futuro, como ya ha ocurrido", indica Arturo Sánchez.