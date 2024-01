Reptes de la quarta revolució industrial

Malgrat que la indústria 4.0 ja és una realitat, en opinió dels experts encara està en un estat molt embrionari en la majoria d'indústries manufactureres, sobretot les pimes. Per això, un dels reptes que aquesta revolució té pendent encara és que les empreses hi apostin de manera decidida, introduint recursos per poder digitalitzar a poc a poc processos i aconseguir així que no quedin relegades. "La primera barrera davant la digitalització són les persones, i això és el primer que cal superar per poder avançar cap a una indústria més intel·ligent i digital", afirma Sergio Morales.

No obstant això, no és l'únic repte que s'ha d'afrontar. Com explica Arturo Sánchez, un dels guanyadors del premi al millor treball final de màster (TFM) d'Indústria 4.0, que també intervindrà en la VI Jornada d'Indústria 4.0, "com que hi ha tanta robotització, un dels desafiaments és aconseguir que el desplaçament de les persones en pro dels robots no es converteixi en un problema. Les persones que no tenen l'especialitat que exigeix la indústria 4.0 hauran de poder continuar treballant, encara que sigui en àrees diferents".

A més, caldrà idear una xarxa que sigui compatible amb tots els sistemes que estaran connectats, així com intentar descentralitzar les fàbriques. "Si comencem a repartir microfàbriques per tot el món en lloc de concentrar-les en un sol país, podria aconseguir-se que tots aquests treballadors poc especialitzats puguin treballar, i, al mateix temps, no tindrem problemes de subministraments en un futur, com ja ha passat", indica Arturo Sánchez.