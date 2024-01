Un proyecto liderado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con el Ayuntamiento de Barcelona , el Instituto Global de Atención Integral del Neurodesarrollo (IGAIN) y LEMUR laboratorio de emergencias urbanas, tiene por objeto mejorar el espacio público de las ciudades en beneficio de los niños y niñas neurodivergentes —grupos minoritarios de niños y niñas con diferencias neurológicas—, y en especial de los niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA). La iniciativa, denominada BCNeuroinclusiva: activando espacios con públicos neurodivergentes , y financiada por el programa New European Bauhaus de la Unión Europea, pretende dar soluciones para promover espacios más inclusivos para este colectivo.

"Pese a los adelantos que se están produciendo en los últimos años en este ámbito, los niños y niñas con autismo se enfrentan todavía a dificultades para utilizar espacios públicos urbanos y disfrutarlos. La falta de espacios más inclusivos implica un agravamiento del riesgo social de exclusión y hace que estos niños y niñas puedan perder la oportunidad de jugar en el exterior. Varios estudios han demostrado los múltiples beneficios sensoriomotores, emocionales y sociales que tiene la naturaleza en los niños y niñas con TEA, ya que reduce el nivel de ansiedad y mejora las habilidades sensoriales", comenta la investigadora principal del proyecto, Blanca Calvo, del grupo de investigación TURBA (Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

El proyecto explora estrategias de diseño innovadoras que vinculan el juego inclusivo con la naturaleza y la estética, y permitirá poner a disposición de los profesionales del urbanismo metodologías y herramientas para diseñar espacios de juego sostenibles para y con la comunidad de personas con trastorno del espectro autista. "BCNeuroinclusiva desarrollará en la Gran Clariana de Glòries una metodología performativa de cocreación que ofrece una experiencia del espacio mediante experimentos con el cuerpo, el juego y otras formas creativas de explorar la multisensorialidad y la conectividad con el espacio mediante la apreciación estética", apunta Blanco.

Para lograr sus objetivos, el proyecto tiene un enfoque interdisciplinario, que incluye la planificación y el diseño urbanos, las ciencias sociales, la educación, la salud y las artes. La idea es reimaginar y rehacer los espacios de juego en las ciudades para facilitar unas pautas de diseño que puedan implementarse en cualquier otra ciudad o país de Europa a partir de la experiencia de Barcelona.

El nuevo proyecto de la UOC, iniciado en julio, terminará en diciembre de 2022, y los resultados se difundirán a través de dos sesiones de presentación en enero de 2023. La iniciativa se presentó en el marco del llamamiento que hizo la Comisión Europea con el título de Co-creation of public space through citizen engagement of the EIT New European Bauhaus Community, una campaña que se enmarca en los objetivos del Pacto Verde Europeo, aprobado en 2020.