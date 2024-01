Un projecte liderat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb l' Ajuntament de Barcelona , l' Institut Global d'Atenció Integral del Neurodesenvolupament (IGAIN) i LEMUR laboratori d'emergències urbanes , té com a objectiu millorar l'espai públic de les ciutats en benefici dels infants neurodivergents —grups minoritaris d'infants amb diferències neurològiques—, i en especial dels nens i nenes amb trastorn de l'espectre autista (TEA). La iniciativa, anomenada BCNeuroinclusiva: activant espais amb públics neurodivergents , i finançada pel programa New European Bauhaus de la Unió Europea, pretén donar solucions per promoure espais més inclusius per a aquest col·lectiu.

"Malgrat els avenços que s'estan fent en els darrers anys en aquest àmbit, els infants amb autisme s'enfronten encara a dificultats per utilitzar espais públics urbans i gaudir-ne. La manca d'espais més inclusius implica un agreujament del risc social d'exclusió i fa que aquests infants puguin perdre l'oportunitat de jugar a l'exterior. Diversos estudis han demostrat els múltiples beneficis sensoriomotors, emocionals i socials de la natura en els infants amb TEA, ja que redueix el nivell d'ansietat i millora les habilitats sensorials", explica la investigadora principal del projecte, Blanca Calvo, del grup de recerca TURBA (Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global) de l' Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

El projecte explora estratègies de disseny innovadores que vinculen el joc inclusiu amb la natura i l'estètica, i permetrà posar a la disposició dels professionals de l'urbanisme metodologies i eines per dissenyar espais de joc sostenibles per i amb la comunitat de persones amb trastorn de l'espectre autista. "BCNeuroinclusiva desenvoluparà, a la Gran Clariana de Glòries, una metodologia performativa de cocreació que ofereix una experiència de l'espai mitjançant experiments amb el cos, el joc i altres maneres creatives d'explorar la multisensorialitat i la connectivitat amb l'espai mitjançant l'apreciació estètica", assenyala Blanco.

Per aconseguir els seus objectius, el projecte té un enfocament interdisciplinari, que inclou la planificació i el disseny urbans, les ciències socials, l'educació, la salut i les arts. La idea és reimaginar i refer els espais de joc a les ciutats per tal de facilitar unes pautes de disseny que es puguin implementar a qualsevol altra ciutat o país d'Europa a partir de l'experiència de Barcelona.