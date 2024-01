Mentoría: todo el mundo recibe y aporta

Marina Claverias, profesora de la Universitat Rovira i Virgili y directora de la Asociación Quilòmetre Zero (responsable del proyecto de mentoría AmbTu) , coincide en destacar el valor añadido del territorio: "el estudiantado de la UOC vive en territorios muy variados y esta colaboración nos facilita llegar a lugares donde no llegamos con otras universidades", afirma. Además, también valora "la diversidad respecto a la edad". "Tenemos voluntarios de más de treinta años", explica. A través de la mentoría, la Asociación Quilòmetre Zero acompaña al colectivo de jóvenes extutelados o en riesgo de exclusión que deben emprender la vida adulta y les ofrece apoyo. La entidad ha recibido el Premio a la Innovación Social 2021 por sus proyectos. Esta relación es una alianza en la que todo el mundo gana: "los estudiantes universitarios forman parte de una ciudadanía activa", afirma Claverias.

"La universidad, gracias al voluntariado, realiza una tarea de sensibilización sobre problemáticas sociales y distintas situaciones de personas que viven en vulnerabilidad, y ofrece un espacio de compromiso hacia la transformación social. Son situaciones que quizás los estudiantes no conocen si no realizan este voluntariado. Desde la asociación ofrecemos la experiencia de la realidad, del día a día, y facilitamos la transferencia de conocimiento y de participación en posibles proyectos de investigación para medir el impacto de nuestras acciones, por ejemplo", añade.

Jaume Sampol, coordinador de Informática y Comunicaciones de una entidad deportiva municipal, empezó el grado de Psicología como un reto personal de superación. A comienzos de año se incorporó a este proyecto. "La Asociación Quilòmetre Zero hace un trabajo con el que me veo completamente identificado y que te permite acompañar y ser acompañado en un proceso de aprendizaje vital", afirma. Jaume es mentor de un joven que deja el entorno de tutela oficial. Su función es "ejercer de voluntario de apoyo fuera de los ámbitos institucionalizados". "Uno de los aspectos clave es dejar claro que no somos ni educadores ni asistentes sociales; nuestra tarea es compartir semanalmente con ellos un espacio de tranquilidad, complicidad y confianza. He encontrado una experiencia gratificante y generosa por parte del joven", explica.

Como estudiantes, "estamos en un proceso de aprendizaje permanente, y cualquier acción que se pueda hacer en el ámbito del voluntariado solidario siempre tiene una repercusión emocional y socialmente positiva para todo el mundo", afirma el futuro psicólogo, que recomienda la experiencia. "Participar en un proyecto de voluntariado es dar coherencia a los valores que se nos transmiten desde la UOC: formar y transformar", añade.