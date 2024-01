Voluntariat universitari

La missió d'aquesta entitat és promoure el voluntariat social universitari per lluitar contra les desigualtats socials d'infants i joves en exclusió dels barris i territoris més vulnerables. Des que es va posar en marxa a França fa trenta anys, l'AFEV "impulsa el voluntariat social d'estudiants perquè creiem que és una eina poderosa per augmentar la implicació social del jovent i crear oportunitats perquè coneguin i visquin situacions i realitats amb què sovint no estan familiaritzats, a fi d'augmentar la seva consciència social", afirma Joke Aerts, delegada territorial de l'entitat. "A Catalunya i València intervenim mitjançant diversos projectes que tenen la mentoria social com a fil conductor. Tenim convenis de col·laboració amb totes les universitats públiques. Vam contactar amb la UOC pel seu compromís amb l'entorn; des del primer contacte, la Universitat ha mostrat molt interès en els nostres projectes i molta disponibilitat per donar-nos suport. A banda del conveni de col·laboració per a la mobilització de voluntaris, també hem pogut signar-ne un de convalidació de crèdits que fa que encara sigui més atractiu per als estudiants de la UOC poder participar en els nostres projectes", explica.

Per a ella, "el potencial d'aquesta mena de voluntariat neix en el vincle afectiu i de confiança entre la persona que rep la mentoria i el mentor o mentora". "Tots hem tingut algun mentor en la nostra vida, que ens ha acompanyat o que ha estat important en les decisions que hem pres o en els camins que hem triat. Hi ha estudis acadèmics que demostren que en els entorns més vulnerables les possibilitats de trobar mentors 'naturals' es redueixen a la meitat. La mentoria ofereix a aquestes persones l'oportunitat de tenir una figura de referència positiva que els dedica temps, de manera voluntària i no professionalitzada, i que els ajuda a passar etapes de transició i a reforçar les seves competències. A través de la mentoria, els voluntaris també adquireixen noves competències: ens expliquen com han pogut treballar la responsabilitat, l'empatia, l'escolta activa i les competències organitzatives a través d'aquesta experiència", afegeix Aerts.

Per què des de l'AFEV aposten per la mentoria i pels estudiants universitaris com a mentors? Segons la delegada territorial, "un dels requisits principals per poder fer de mentor és tenir disponibilitat per comprometre's amb la persona mentorada al llarg del curs escolar". "És un compromís que es pot combinar fàcilment amb els estudis, sobretot amb l'organització dels estudis de la UOC. No cal ser expert o professional (oferim formació i suport), sinó que la gràcia és que els mentors siguin joves i propers, a fi que les persones mentorades els puguin veure com un referent, com algú que no fa gaire ha passat per situacions potser semblants a les seves. Sí que és important i necessari que els futurs voluntaris estiguin oberts a aprendre, a escoltar, a acompanyar un infant o jove acceptant-lo tal com és i entenent què necessita, què li agrada i quines mancances o desitjos té. Han d'estar atents i mostrar curiositat per descobrir noves potencialitats o interessos i per ajudar-lo a fer el seu camí", explica Aerts.