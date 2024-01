Los 'baby boomers' se jubilan y rompen con los estereotipos

Consejos para una jubilación saludable

Sin embargo, hay determinados factores de riesgo que pueden dificultar una jubilación saludable. Entre ellos, Enric Soler cita haber hecho del trabajo lo único que da sentido a la vida; haber sido adicto al trabajo; tener una personalidad rígida, con dificultades para integrar los cambios importantes; no haber tenido la oportunidad de ejercer un trabajo que resultara gratificante; sufrir un trastorno psicológico en el momento en el que llega este gran cambio de estilo de vida; tener antecedentes de dificultades de adaptación, especialmente haber sufrido trastornos adaptativos; no haber sabido disfrutar del ocio o de los periodos vacacionales; no mostrar interés por actividades gratificantes fuera del ámbito laboral, o bien tener antecedentes de problemas para afrontar duelos. "La pérdida del rol profesional y de poder adquisitivo son dos ejemplos de pérdidas asociadas a la jubilación que, como tales, nos enfrentan a un proceso de duelo", afirma el experto.

Soler también advierte que, para lograr dar ese salto hacia una nueva forma de vivir la etapa poslaboral, la nueva generación de jubilados tendrá que enfrentarse a los falsos mitos que nuestra sociedad ha alimentado sobre el valor del jubilado en una sociedad demasiado preocupada por la productividad. Por eso aconseja a los baby boomers que estén a punto de jubilarse plantearse cómo desean vivir su jubilación, planificarla para, luego, adaptarla si hace falta y tomar conciencia del valor de la experiencia. "En las culturas orientales se respeta a los mayores por su experiencia de la vida. Se les considera sabios por lo vivido. Esa inteligencia cristalizada no puede caer en saco roto", recuerda.

También considera fundamental prepararse para el tránsito de la etapa productiva a la etapa de la jubilación. "Ya hay empresas, como Transports Metropolitans de Barcelona, que ofrecen una intervención psicoeducativa a sus trabajadores durante los últimos años su etapa productiva. También sería recomendable que el cambio fuera progresivo: anticipado, más o menos planificado y gradual", aconseja.

Por otra parte, las TIC van a desempeñar un papel muy importante en el nuevo paradigma de la jubilación como una herramienta que facilite y permita la experiencia de una jubilación reconectada con la sociedad, en la que la persona jubilada no se va a resignar a quedar relegada a un papel pasivo. De hecho, los actuales jubilados ya usan las herramientas digitales para socializar.