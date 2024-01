Els 'baby boomers' es jubilen i trenquen amb els estereotips

Consells per a una jubilació saludable

No obstant això, hi ha determinats factors de risc que poden dificultar una jubilació saludable. Entre aquests factors, Enric Soler cita el fet que la feina hagi estat l'única cosa que hagi donat sentit a la vida; haver estat addicte a la feina; tenir una personalitat rígida, amb dificultats per integrar els canvis importants; no haver tingut l'oportunitat de fer una feina que resultés gratificant; patir un trastorn psicològic en el moment en què arriba aquest gran canvi d'estil de vida; tenir antecedents de dificultats d'adaptació, especialment haver patit trastorns adaptatius; no haver sabut gaudir del lleure o dels períodes de vacances; no mostrar interès per activitats gratificants fora de l'àmbit laboral, o bé tenir antecedents de problemes per afrontar dols. "La pèrdua del rol professional i de poder adquisitiu són dos exemples de pèrdues associades a la jubilació que, com a tals, ens enfronten a un procés de dol", afirma l'expert.

Soler també adverteix que, per aconseguir fer aquest salt cap a una nova manera de viure l'etapa postlaboral, la nova generació de jubilats s'haurà d'enfrontar als falsos mites que la nostra societat ha alimentat sobre el valor del jubilat en una societat massa preocupada per la productivitat. Per això aconsella als baby boomers que estiguin a punt de jubilar-se que es plantegin com volen viure la jubilació, que la planifiquin per, després, adaptar-la si cal i prendre consciència del valor de l'experiència. "En les cultures orientals es respecta la gent gran per la seva experiència de la vida. Se'ls considera savis per tot el que han viscut. Aquesta intel·ligència cristal·litzada no pot caure en un sac foradat", recorda.

També considera fonamental preparar-se per al trànsit de l'etapa productiva a l'etapa de la jubilació. "Ja hi ha empreses, com ara Transports Metropolitans de Barcelona, que ofereixen una intervenció psicoeducativa als treballadors els últims anys de la seva etapa productiva. També seria recomanable que el canvi fos progressiu: anticipat, més o menys planificat i gradual", aconsella.

D'altra banda, les TIC tindran un paper molt important en el nou paradigma de la jubilació com una eina que faciliti i permeti l'experiència d'una jubilació reconnectada amb la societat, en què la persona jubilada no es resignarà a quedar relegada a un paper passiu. De fet, els jubilats actuals ja fan servir les eines digitals per socialitzar.