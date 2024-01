Las consecuencias de la IA en el diseño gráfico

Sin lugar a dudas la IA tiene ya y tendrá un impacto importante en el ámbito gráfico. Altozano reflexiona sobre esto en su vídeo y compara este avance con la creación del autotune, el programa que modifica la voz de los cantantes. “Con la IA alguien que no sabe dibujar puede crear obras perfectas, de la misma manera que con el autotune que, consigue que alguien que no sabe cantar afine a la perfección”, comentaba.

Y de hecho es así, por primera vez, la tecnología se pone al servicio del arte. Pero, ¿sigue siendo arte si no es humano? “Estamos acostumbrados a concebir que el trabajo manual y repetitivo es el que se automatiza con la tecnología, y el que se queda, el que no desaparece, precisa más creatividad o formación. Pero no está claro que vaya a ser así”, reflexiona Pellicer.

No obstante, el profesor incide en que “aunque la repercusión sea importante, se deben comprender este tipo de programas como una ayuda o auxiliar del artista digital. Es decir, como un lienzo con el que trabajar, que además es perfecto, ya que está minuciosamente calculado por el algoritmo, y rápido de crear, para después añadir el toque personal, que es donde recae el peso del artista”, sostiene Pellicer.

San Cornelio coincide con Pellicer y añade al debate que, “todos ven el final de las otras profesiones y nunca verán el final de la suya, los avances de la IA afectan al conjunto de la sociedad, no es cuestión de este oficio se queda y este desaparece. Y en la mayoría de casos la IA se centra en avanzar procesos, no en renunciar a la figura del humano”, explica.

Periodistas robots

Pero como explica Pellicer, la IA, no únicamente crea imágenes, también textos. “De hecho los medios empezaron antes con la escritura que con lo visual”, incide Pellicer. En 2015, Dreamwriter escribió un artículo financiero de 916 palabras en solo 60 segundos. Fue diseñado, hace más de un lustro, por la compañía china de videojuegos Tencent, creadora también de uno de los videojuegos de mayor éxito en la actualidad, League of Legends (LOL). Según reportaron en su día algunos medios locales, la noticia automatizada de Dreamwriter provocó el pánico en las redacciones del país. El artículo, titulado “Índice de precios al consumidor de agosto”, fue escrito en chino y no contenía ni un solo error.

También en 2015, la Associated Press (AP), empezó a utilizar la inteligencia artificial para generar automáticamente informaciones. En 2018, según confirmaron ellos mismos, generaron de forma automatizada más de 3.000 historias sobre las ganancias corporativas de empresas de Estados Unidos cada trimestre, lo que representaba “un aumento de diez veces más informaciones de las que eran capaces de escribir los reporteros y editores anteriormente”.

En la actualidad son varios los medios de comunicación que utilizan estos métodos. El Washington Post utiliza el programa Heliograf, Le Monde Syllabs, Los Ángeles Times Quakebot, Forbes uno que se llama Quill. “Al final en los medios hay mucho texto que se puede mecanizar, optimizar, en este caso se prescindirá de la figura del copywriter, pero no del periodista en sí”, comenta Pellicer.

El valor del sello personal

Con todo, la irrupción de la IA, vislumbra la necesidad de potenciar la marca personal del creador. “Es importante entenderla así y enseñarla así, no con una actitud neoludita”, sostiene Pellicer.

Ya son muchos los ilustradores que trabajan con ella, es el caso del alemán Mario Klingemann que en una entrevista para El País sostuvo que "la máquina puede producir muchas cosas, pero aún no puede dilucidar cuáles tienen sentido y cuáles no, así que seguimos siendo nosotros quienes debemos encontrar, de todo este output infinito, lo que tiene sentido para nosotros".

Esta revolución, además de traer polémica, viene acompañada de interrogantes nuevos sobre la propiedad intelectual. Son muchos los que apuntan que la pregunta debería girar en torno a la originalidad de las composiciones y no a la firma de cada artista. Es decir, ¿son los cuadros hechos mediante IA piezas únicas, exclusivas y originales o al fin y al cabo siempre se está nutriendo de lo que ya existe?