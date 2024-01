La intel·ligència artificial (IA) cada vegada és més present en les nostres vides. I malgrat que la majoria de persones en desconeixen les aplicacions, ja són diverses les capçaleres que n'han fet ús. I no parlem del món TikTok, sinó dels mitjans de comunicació.

És el cas d 'Hipertextual , un mitjà nacional en línia que tracta de temes de tecnologia, ciència, sèries i que ja ha fet servir aquest sistema per il·lustrar alguns dels articles, tal com explica en un fil de Twitter Pau García , expert en tecnologia. "Podem deduir que probablement són imatges creades per IA per detalls com els dits sobreposats o perquè en falten en alguna mà, cosa que a un humà no se li escaparia (i segur que ben aviat a les IA tampoc, però ara com ara ens deixen 'endevinar' la feina que fan)", assenyala aquest expert. Aquest tipus de dibuixos són creats per mitjà d'eines com Dall-e, Stable Diffusion o Midjourney, que creen imatges a partir d'una descripció escrita.

Però això pot comportar la fi del fotoperiodisme? Per a Miquel Pellicer, expert en comunicació digital de la UOC, no. "És un error relacionar els avenços tecnològics amb la pèrdua d'oficis; és veritat que la IA permet fer el que abans feia un il·lustrador o un copywriter o, fins i tot, un fotoperiodista, encara que ha de veure's més aviat com una oportunitat i no com una amenaça", considera aquest expert.