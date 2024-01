Catorce entidades coordinadas por la UOC

El proyecto INSPIRE: Centre of Excellence on Inclusive Gender Equality in Research & Innovation: Creating Knowledge & Engaging in Collaborative Action ha arrancado en octubre y se extenderá durante 48 meses. Está financiado por la Unión Europea con cinco millones de euros a cargo del programa Horizon Europe, y servirá para crear un centro sostenible de excelencia que sea reconocido a escala mundial por la calidad de sus investigaciones y análisis sobre la igualdad de género inclusiva en el campo de la investigación y la innovación.

INSPIRE conjugará conocimientos de vanguardia, enfoques políticos ambiciosos y prácticas innovadoras para que académicos, expertos en igualdad y profesionales puedan conectarse y compartir recursos, crear otros recursos nuevos y vincularse de forma estratégica con instituciones públicas y privadas en beneficio del espacio europeo de investigación. "El objetivo es desarrollar investigación sobre temas de igualdad, pero también prestar apoyo más práctico a las instituciones que están implementando planes y acciones de igualdad de género", añade Rachel Palmén.

Un total de catorce centros de investigación y universidades participarán en el proyecto, coordinados desde la UOC. Su trabajo se organizará alrededor de cuatro grandes temáticas o knowledge & support hubs (KSH):

Interseccionalidad. El objetivo de esta temática será reunir conocimiento sobre cómo las discriminaciones de género se relacionan con otros ejes de discriminación, como la raza o la discapacidad. Este bloque lo dirigirán la Universidad de Hasselt (Bélgica) y el centro de investigación aplicada Notus (España). Fomento del cambio en el sector privado. Desde aquí se buscarán fórmulas para aplicar el conocimiento sobre igualdad al sector privado poniendo el foco en la innovación. Lo coordinarán la organización alemana de investigación Startseite Fraunhofer-Gesellschaft y el centro Joanneum de Austria. Ampliación de la participación. El objetivo será compartir experiencias reales de puesta en marcha de planes de igualdad en instituciones con poca experiencia en este ámbito. Lo dirigirá la Universidad Jagellónica de Polonia, junto con el Znanstvenoraziskovalni Center de Eslovenia y la sección argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Mantenimiento del cambio sostenible. El objetivo de este KSH es crear un cambio que perdure y que vaya más allá de acciones puntuales de igualdad. Lo coordinarán la Universidad de Dinamarca del Sur y la Universidad Radboud de los Países Bajos.

Además de estas instituciones y de la UOC, en INSPIRE participan también el Európa Média Szolgáltató Nonprofit de Hungría, el Instituto GESIS-Leibniz de Ciencias Sociales de Alemania, Portia y el Innosystems Symvouleutikes Ypiresies Kai Efarmoges Pliroforikis Ypsilis Technologias Monoprosopi Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia de Grecia.

Por otro lado, los cuatro KSH también brindarán apoyo a doce comunidades de práctica (en las que están representadas más de 95 instituciones) para facilitar la implementación de planes de igualdad y fomentar el apoyo mutuo para el desarrollo conjunto de prácticas innovadoras, capacitación personalizada y recopilación de datos paneuropeos. INSPIRE buscará reducir las disparidades entre los estados miembros y fortalecerá la legislación europea de igualdad a través de un enfoque distribuido, centrado en la difusión de conocimientos, experiencias y nuevas oportunidades para una investigación e innovación más abiertas e inclusivas.

El grupo de investigación

Todo este trabajo estará organizado por el GenTIC de la UOC, un grupo de investigación con amplia experiencia en temáticas de igualdad en el entorno de la investigación y la innovación. Entre otros proyectos internacionales recientes, el grupo ha coordinado el proyecto internacional ACT para el desarrollo de comunidades de práctica dirigidas a impulsar la igualdad de género y el cambio institucional en el ámbito de la investigación e innovación europeas. Los principales hallazgos y lecciones del proyecto ACT pueden consultarse en un libro de acceso abierto publicado recientemente. El proyecto ACT se basó en el trabajo de GenPORT, otro proyecto europeo coordinado por GenTIC que creó un portal europeo con buenas prácticas, herramientas y recursos para fomentar la igualdad de género y la excelencia en los campos de la ciencia, la innovación y la tecnología.

Este proyecto está financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención n.º 101058537.

El proyecto INSPIRE favorece la consecución del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 5, igualdad de género.

