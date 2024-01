Catorze entitats coordinades per la UOC

El projecte INSPIRE: Centre of Excellence on Inclusive Gender Equality in Research & Innovation: Creating Knowledge & Engaging in Collaborative Action ha arrencat aquest octubre i s'estendrà durant 48 mesos. És finançat per la Unió Europea amb cinc milions d'euros a càrrec del programa Horizon Europe, i servirà per crear un centre sostenible d'excel·lència que sigui reconegut a escala mundial per la qualitat de les seves recerques i anàlisis sobre la igualtat de gènere inclusiva en el camp de la recerca i la innovació.

INSPIRE conjugarà coneixements d'avantguarda, enfocaments polítics ambiciosos i pràctiques innovadores perquè acadèmics, experts en igualtat i professionals es puguin connectar i compartir recursos, crear-ne de nous i vincular-se de manera estratègica amb institucions públiques i privades en benefici de l'espai europeu de recerca. "L'objectiu és fer recerca sobre temes d'igualtat, però també donar suport més pràctic a les institucions que implementen plans i accions d'igualtat de gènere", afegeix Rachel Palmén.

Un total de catorze centres de recerca i universitats participaran en el projecte, coordinats des de la UOC. La seva feina s'organitzarà al voltant de quatre grans temàtiques o knowledge & support hubs (KSH):

Interseccionalitat. L'objectiu d'aquesta temàtica serà reunir coneixement sobre com les discriminacions de gènere es relacionen amb altres eixos de discriminació, com ara la raça o la discapacitat. Aquest bloc el dirigiran la Universitat d'Hasselt (Bèlgica) i el centre de recerca aplicada Notus (Espanya). Foment del canvi en el sector privat. Des d'aquí es buscaran fórmules per aplicar el coneixement sobre igualtat en el sector privat posant el focus en la innovació. El coordinaran l'organització alemanya de recerca Startseite Fraunhofer-Gesellschaft i el centre Joanneum d'Àustria. Ampliació de la participació. L'objectiu serà compartir experiències reals de posada en marxa de plans d'igualtat en institucions amb poca experiència en aquest àmbit. El dirigiran la Universitat Jagellònica de Polònia, juntament amb el Znanstvenoraziskovalni Center d'Eslovènia i la secció argentina de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials. Manteniment del canvi sostenible. L'objectiu d'aquest KSH és crear un canvi que perduri i que vagi més enllà d'accions puntuals d'igualtat. El coordinaran la Universitat de Dinamarca Meridional i la Universitat Radboud dels Països Baixos.

A més d'aquestes institucions i de la UOC, en INSPIRE participen també l'Európa Média Szolgáltató Nonprofit d'Hongria, l'Institut GESIS-Leibniz de Ciències Socials d'Alemanya, Portia i l'Innosystems Symvouleutikes Ypiresies Kai Efarmoges Pliroforikis Ypsilis Technologias Monoprosopi Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia de Grècia.

D'altra banda, els quatre KSH també donaran suport a dotze comunitats de pràctica (en les quals estan representades més de 95 institucions) per facilitar la implementació de plans d'igualtat i fomentar el suport mutu per al desenvolupament conjunt de pràctiques innovadores, capacitació personalitzada i recopilació de dades paneuropees. INSPIRE buscarà reduir les disparitats entre els estats membres i enfortirà la legislació europea d'igualtat mitjançant un enfocament distribuït, centrat en la difusió de coneixements, experiències i noves oportunitats per a una recerca i una innovació més obertes i inclusives.

El grup de recerca

Tot aquest treball estarà organitzat pel GenTIC de la UOC, un grup de recerca amb àmplia experiència en temàtiques d'igualtat en l'àmbit de la recerca i la innovació. Entre altres projectes internacionals recents, el grup ha coordinat el projecte internacional ACT per al desenvolupament de comunitats de pràctica dirigides a impulsar la igualtat de gènere i el canvi institucional en l'àmbit de la recerca i la innovació europees. Les principals troballes i lliçons del projecte ACT es poden consultar en un llibre d'accés obert publicat recentment. El projecte ACT es va basar en el treball de GenPORT, un altre projecte europeu coordinat per GenTIC que va crear un portal europeu amb bones pràctiques, eines i recursos per fomentar la igualtat de gènere i l'excel·lència en els camps de la ciència, la innovació i la tecnologia.

Aquest projecte és finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea, a l'empara de l'acord de subvenció núm. 101058537.

El projecte INSPIRE afavoreix la consecució de l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 5, igualtat de gènere.

UOC R&I

