"Hay una importante fuga de talento de las zonas rurales, principalmente de jóvenes que se marchan a las ciudades para estudiar en la universidad. La mayoría de estos jóvenes no vuelven, porque creen que no hay oportunidades para ellos en sus áreas de origen. Pero, de hecho, lo que pasa es lo contrario: muchas empresas de las zonas rurales no encuentran el talento profesional que necesitan. Y no hablamos solo de empleos en agricultura o turismo, sino de ámbitos muy diversos, como ingenierías, salud, marketing, asistencia y dinamización social, cultura, etc.". Así resume el problema de la empleabilidad en el mundo rural Mireia Font, gerente del Consorcio GAL Alt Urgell-Cerdanya, uno de los 284 Grupos de Acción Local que trabajan en España, al amparo del programa LEADER de la Unión Europea (UE), para impulsar el desarrollo económico y social de las zonas rurales.

Entre 1975 y 2021, la población española aumentó un 38 % (de 34 a 47 millones de habitantes), pero 17 provincias perdieron población (la que más, Zamora, que perdió un 31 % de habitantes), y las que crecieron lo hicieron concentrando su población en grandes núcleos urbanos y sus áreas limítrofes. Hay que recordar, en este sentido, que el 20 % de la población española se reparte en el 85 % del territorio, mientras que el 80 % restante se concentra en grandes áreas urbanas que ocupan apenas el 15 % del territorio. España es el cuarto país de la UE, tras Estonia, Finlandia y Letonia, con más municipios en riesgo de despoblación: 3.400 municipios, que representan el 42,4 % del total.