Concentració d'empreses

La concentració del mercat laboral és encara més notòria. La meitat dels 3,3 milions d'empreses que hi ha a Espanya estan situades en només sis províncies (Madrid, Barcelona, València, Alacant, Màlaga i Sevilla), i solament Madrid i Barcelona tenen més del 20 % de la població ocupada (5,8 d'un total de 20,5 milions de persones, al setembre del 2022). Els Grups d'Acció Local, dels quals hi ha més de 2.800 a tota la UE, intenten revertir aquestes tendències amb programes que donin resposta a temes crítics, com ara l'habitatge, l'accés a serveis bàsics i, sobretot, l'ocupació i el suport a l'emprenedoria.

Revertir la falta de punts de trobada entre la demanda d'ús de milers de joves amb un alt nivell de formació i la demanda de talent de les empreses que creixen en l'entorn rural és l'objectiu de projectes com Odisseu, en el qual participa la UOC, i els resultats del qual va presentar Mireia Font en el marc de la tercera Fira Virtual d'Ocupació de la UOC, celebrada aquest mes de novembre, en la sessió "Oportunitats per atraure joves i no tan joves al món rural". A Odisseu, la trobada entre joves i empreses es propicia mitjançant pràctiques remunerades —de les quals, a Catalunya, se n'han beneficiat 391 empreses rurals i més de 400 estudiants de grau i màster, entre el 2016 i el 2022, i que han generat gairebé 50 contractes de treball estables—, activitats de networking i iniciatives de micromecenatge per secundar projectes d'emprenedoria.

En la mateixa línia s'inscriu el programa Campus Rural, de pràctiques universitàries en entorns rurals, que els ministeris d'Universitats i de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, amb el suport de la Crue Universidades Españolas, han posat en marxa aquest 2022. En la primera edició, hi han participat 400 estudiants de 37 universitats, xifra que el ministre d'Universitats, Joan Subirats, ha anunciat que s'ampliarà fins a 1.000 estudiants en la pròxima convocatòria del 2023.

Els esforços es concentren a demostrar en la pràctica que és possible desenvolupar una carrera professional satisfactòria vivint en un poble petit, però els Grups d'Acció Local coincideixen a assenyalar tres aspectes clau per als quals s'han d'articular solucions si de debò es vol revertir la tendència de despoblació rural: accés a l'habitatge, provisió de serveis bàsics (salut i educació) i connectivitat (digital i física).

Molts petits municipis, com explicava Font a la Fira de la UOC, han començat ja a elaborar catàlegs d'habitatge disponible i a llançar petites iniciatives d'habitatge social o en condicions favorables per a joves o famílies. Per pal·liar els dèficits de connectivitat digital, es promouen els espais de coworking, que a més propicien la col·laboració creuada entre professionals i faciliten la integració en la zona d'aquells que no "tornen" sinó que "se'n van" al camp, en el marc d'una aposta per un canvi de vida.

"Una oferta universitària accessible des de tot el territori (online), amb itineraris formatius més flexibles i personalitzats, que s'adaptin més bé a les peculiaritats i necessitats de cada estudiant i el seu entorn, també pot contribuir de manera significativa a reduir la fuga de talent de les àrees rurals", subratlla Àngels Fitó, vicerectora d'Ocupabilitat i Competitivitat de la UOC, que també ha participat en la Fira Virtual d'Ocupació. "El reequilibri territorial és un tema prioritari en totes les agendes polítiques, nacionals i internacionals, perquè ens hi juguem el futur del desenvolupament socioeconòmic i de la sostenibilitat mediambiental".