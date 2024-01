La inteligencia artificial es objetiva, ¿o no?

Cuando Asimov formuló por primera vez sus leyes de la robótica, el mundo era un lugar muy poco tecnológico comparado con la actualidad. Era 1942 y Alan Turing apenas acababa de formalizar los conceptos de algoritmo que serían clave en el desarrollo de la computación moderna décadas más adelante. No había ordenadores ni internet, ni mucho menos inteligencias artificiales ni robots autónomos. Pero Asimov ya anticipaba el miedo a que el ser humano lograse fabricar máquinas tan inteligentes que acabasen por rebelarse contra sus creadores.

Sin embargo, más adelante, en los inicios de la computación y las tecnologías de datos en los años sesenta del siglo pasado, estas cuestiones no estaban entre las principales preocupaciones de la ciencia. "Había la creencia de que, al tratar con datos objetivos y científicos, la información resultante iba a ser cierta y de calidad. Se derivaba de un algoritmo de la misma manera que se deriva de un cálculo matemático. La inteligencia artificial era objetiva y, por lo tanto, nos ayudaba a eliminar los sesgos humanos", explica Joan Casas-Roma.

Pero esto no era así. Llegó un momento en que nos dimos cuenta de que los datos y los algoritmos replicaban el modelo o la forma de ver el mundo de la persona que usaba esos datos o que había diseñado el sistema. Es decir, la tecnología no eliminaba por sí misma los sesgos humanos, sino que los trasladaba a un nuevo medio. "Con el tiempo, hemos ido aprendiendo que la inteligencia artificial no tiene por qué ser objetiva y, por tanto, sus decisiones pueden estar muy sesgadas. Las decisiones perpetuaban las desigualdades, no las solucionaban", añade el investigador.

Así, acabamos llegando al mismo punto que anticipaban las leyes de la robótica. Las preguntas sobre la ética y la inteligencia artificial aparecieron sobre la mesa desde un punto de vista reactivo y protector. Como nos dimos cuenta de que la inteligencia artificial no era justa ni objetiva, decidimos empezar a actuar para contener sus efectos nocivos. "La pregunta ética de la inteligencia artificial nació de la necesidad de construir un caparazón para que los efectos indeseables de la tecnología sobre los usuarios no siguieran perpetuándose. Era necesario hacerlo", subraya Casas-Roma.

Tal como detalla el investigador en el manifiesto, el hecho de tener que reaccionar así ha hecho que durante las últimas décadas no hayamos profundizado en otra pregunta fundamental en la relación entre tecnología y ética. ¿Qué consecuencias éticamente deseables podrían ayudarnos a conseguir un conjunto de inteligencias artificiales con acceso a una cantidad de datos sin precedentes? Es decir, ¿cómo puede la tecnología ayudarnos a avanzar en la construcción de un futuro éticamente deseable?